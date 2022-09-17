https://ria.ru/20220917/elizaveta-1817548503.html

Памятник Елизавете II могут возвести на Трафальгарской площади, пишут СМИ

Памятник Елизавете II могут возвести на Трафальгарской площади, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2022

Памятник Елизавете II могут возвести на Трафальгарской площади, пишут СМИ

Министры совместно с чиновниками королевского двора обсуждают возведение памятника скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II на четвертом постаменте... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:56

2022-09-17T15:56

2022-09-17T15:59

в мире

елизавета ii

лондон

великобритания

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министры совместно с чиновниками королевского двора обсуждают возведение памятника скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II на четвертом постаменте Трафальгарской площади в центре Лондона, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники.Как сообщили изданию источники в правительстве, обсуждения того, каким образом можно увековечить семидесятилетнее правление Елизаветы II, пройдут в Букингемском дворце после похорон королевы, назначенных на понедельник. Помимо прочего, планируется возвести по меньшей мере один памятник лично Елизавете II, но также рассматривается переименование улиц, парков и прочих объектов.Газета отмечает, что четвертый постамент на Трафальгарской площади рассматривается как возможное место размещения памятника. Последние 20 лет его занимали лишь временные инсталляции, а лондонские чиновники и политики на протяжении многих лет недвусмысленно говорят, что это место бережется для будущего памятника Елизавете II.Другой правительственный источник сообщил изданию об отсутствии планов объявить возведение какого-либо памятника в период официального траура.В свою очередь, представитель лондонской администрации подчеркнул, что размещение временных арт-инсталляций запланировано на четыре года вперед, но они будут приостановлены на время периода траура.Четвертый постамент пустует со дня открытия архитектурного ансамбля Трафальгарской площади в его современном виде в 1841 году. На трех других постаментах возвышаются массивные статуи - двух генералов XIX века и короля Георга IV. Четвертое место предназначалось для памятника королю Вильгельму IV, однако после его смерти на установку монумента не нашлось достаточно средств, и постамент остался пустым на долгие годы. В последние несколько лет на постаменте сменяли друг друга различные временные скульптуры современных художников: синий петух, золотой мальчик на игрушечной лошадке-качалке, скелет лошади с ленточкой с "бегущей строкой" - котировками Лондонской биржи, корабль в бутылке - точная копия судна HMS Victory, который был флагманским судном адмирала Нельсона в битве при Трафальгаре. Проект "четвертый постамент" финансируется мэрией Лондона.

https://ria.ru/20220916/pokhorony-1817153105.html

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в мире, елизавета ii, лондон, великобритания, умерла королева елизавета ii