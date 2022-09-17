Памятник Елизавете II могут возвести на Трафальгарской площади, пишут СМИ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министры совместно с чиновниками королевского двора обсуждают возведение памятника скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II на четвертом постаменте Трафальгарской площади в центре Лондона, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники.Как сообщили изданию источники в правительстве, обсуждения того, каким образом можно увековечить семидесятилетнее правление Елизаветы II, пройдут в Букингемском дворце после похорон королевы, назначенных на понедельник. Помимо прочего, планируется возвести по меньшей мере один памятник лично Елизавете II, но также рассматривается переименование улиц, парков и прочих объектов.Газета отмечает, что четвертый постамент на Трафальгарской площади рассматривается как возможное место размещения памятника. Последние 20 лет его занимали лишь временные инсталляции, а лондонские чиновники и политики на протяжении многих лет недвусмысленно говорят, что это место бережется для будущего памятника Елизавете II.Другой правительственный источник сообщил изданию об отсутствии планов объявить возведение какого-либо памятника в период официального траура.В свою очередь, представитель лондонской администрации подчеркнул, что размещение временных арт-инсталляций запланировано на четыре года вперед, но они будут приостановлены на время периода траура.Четвертый постамент пустует со дня открытия архитектурного ансамбля Трафальгарской площади в его современном виде в 1841 году. На трех других постаментах возвышаются массивные статуи - двух генералов XIX века и короля Георга IV. Четвертое место предназначалось для памятника королю Вильгельму IV, однако после его смерти на установку монумента не нашлось достаточно средств, и постамент остался пустым на долгие годы. В последние несколько лет на постаменте сменяли друг друга различные временные скульптуры современных художников: синий петух, золотой мальчик на игрушечной лошадке-качалке, скелет лошади с ленточкой с "бегущей строкой" - котировками Лондонской биржи, корабль в бутылке - точная копия судна HMS Victory, который был флагманским судном адмирала Нельсона в битве при Трафальгаре. Проект "четвертый постамент" финансируется мэрией Лондона.
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министры совместно с чиновниками королевского двора обсуждают возведение памятника скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II на четвертом постаменте Трафальгарской площади в центре Лондона, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники.
Как сообщили изданию источники в правительстве, обсуждения того, каким образом можно увековечить семидесятилетнее правление Елизаветы II, пройдут в Букингемском дворце после похорон королевы, назначенных на понедельник. Помимо прочего, планируется возвести по меньшей мере один памятник лично Елизавете II, но также рассматривается переименование улиц, парков и прочих объектов.
Газета отмечает, что четвертый постамент на Трафальгарской площади рассматривается как возможное место размещения памятника. Последние 20 лет его занимали лишь временные инсталляции, а лондонские чиновники и политики на протяжении многих лет недвусмысленно говорят, что это место бережется для будущего памятника Елизавете II.
Другой правительственный источник сообщил изданию об отсутствии планов объявить возведение какого-либо памятника в период официального траура.
В свою очередь, представитель лондонской администрации подчеркнул, что размещение временных арт-инсталляций запланировано на четыре года вперед, но они будут приостановлены на время периода траура.
Четвертый постамент пустует со дня открытия архитектурного ансамбля Трафальгарской площади в его современном виде в 1841 году. На трех других постаментах возвышаются массивные статуи - двух генералов XIX века и короля Георга IV. Четвертое место предназначалось для памятника королю Вильгельму IV, однако после его смерти на установку монумента не нашлось достаточно средств, и постамент остался пустым на долгие годы. В последние несколько лет на постаменте сменяли друг друга различные временные скульптуры современных художников: синий петух, золотой мальчик на игрушечной лошадке-качалке, скелет лошади с ленточкой с "бегущей строкой" - котировками Лондонской биржи, корабль в бутылке - точная копия судна HMS Victory, который был флагманским судном адмирала Нельсона в битве при Трафальгаре. Проект "четвертый постамент" финансируется мэрией Лондона.
На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.
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На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.
На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.
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