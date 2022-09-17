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Памятник Елизавете II могут возвести на Трафальгарской площади, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2022
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Памятник Елизавете II могут возвести на Трафальгарской площади, пишут СМИ
Памятник Елизавете II могут возвести на Трафальгарской площади, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2022
Памятник Елизавете II могут возвести на Трафальгарской площади, пишут СМИ
Министры совместно с чиновниками королевского двора обсуждают возведение памятника скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II на четвертом постаменте... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:56
2022-09-17T15:59
в мире
елизавета ii
лондон
великобритания
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министры совместно с чиновниками королевского двора обсуждают возведение памятника скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II на четвертом постаменте Трафальгарской площади в центре Лондона, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники.Как сообщили изданию источники в правительстве, обсуждения того, каким образом можно увековечить семидесятилетнее правление Елизаветы II, пройдут в Букингемском дворце после похорон королевы, назначенных на понедельник. Помимо прочего, планируется возвести по меньшей мере один памятник лично Елизавете II, но также рассматривается переименование улиц, парков и прочих объектов.Газета отмечает, что четвертый постамент на Трафальгарской площади рассматривается как возможное место размещения памятника. Последние 20 лет его занимали лишь временные инсталляции, а лондонские чиновники и политики на протяжении многих лет недвусмысленно говорят, что это место бережется для будущего памятника Елизавете II.Другой правительственный источник сообщил изданию об отсутствии планов объявить возведение какого-либо памятника в период официального траура.В свою очередь, представитель лондонской администрации подчеркнул, что размещение временных арт-инсталляций запланировано на четыре года вперед, но они будут приостановлены на время периода траура.Четвертый постамент пустует со дня открытия архитектурного ансамбля Трафальгарской площади в его современном виде в 1841 году. На трех других постаментах возвышаются массивные статуи - двух генералов XIX века и короля Георга IV. Четвертое место предназначалось для памятника королю Вильгельму IV, однако после его смерти на установку монумента не нашлось достаточно средств, и постамент остался пустым на долгие годы. В последние несколько лет на постаменте сменяли друг друга различные временные скульптуры современных художников: синий петух, золотой мальчик на игрушечной лошадке-качалке, скелет лошади с ленточкой с "бегущей строкой" - котировками Лондонской биржи, корабль в бутылке - точная копия судна HMS Victory, который был флагманским судном адмирала Нельсона в битве при Трафальгаре. Проект "четвертый постамент" финансируется мэрией Лондона.
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в мире, елизавета ii, лондон, великобритания, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Лондон, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
15:56 17.09.2022 (обновлено: 15:59 17.09.2022)
 
Памятник Елизавете II могут возвести на Трафальгарской площади, пишут СМИ

Times: в Лондоне могут возвести памятник Елизавете II на Трафальгарской площади

© AP Photo / Alastair GrantКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министры совместно с чиновниками королевского двора обсуждают возведение памятника скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II на четвертом постаменте Трафальгарской площади в центре Лондона, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники.
Как сообщили изданию источники в правительстве, обсуждения того, каким образом можно увековечить семидесятилетнее правление Елизаветы II, пройдут в Букингемском дворце после похорон королевы, назначенных на понедельник. Помимо прочего, планируется возвести по меньшей мере один памятник лично Елизавете II, но также рассматривается переименование улиц, парков и прочих объектов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 06:34
В Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II
Газета отмечает, что четвертый постамент на Трафальгарской площади рассматривается как возможное место размещения памятника. Последние 20 лет его занимали лишь временные инсталляции, а лондонские чиновники и политики на протяжении многих лет недвусмысленно говорят, что это место бережется для будущего памятника Елизавете II.
Другой правительственный источник сообщил изданию об отсутствии планов объявить возведение какого-либо памятника в период официального траура.
В свою очередь, представитель лондонской администрации подчеркнул, что размещение временных арт-инсталляций запланировано на четыре года вперед, но они будут приостановлены на время периода траура.
Четвертый постамент пустует со дня открытия архитектурного ансамбля Трафальгарской площади в его современном виде в 1841 году. На трех других постаментах возвышаются массивные статуи - двух генералов XIX века и короля Георга IV. Четвертое место предназначалось для памятника королю Вильгельму IV, однако после его смерти на установку монумента не нашлось достаточно средств, и постамент остался пустым на долгие годы. В последние несколько лет на постаменте сменяли друг друга различные временные скульптуры современных художников: синий петух, золотой мальчик на игрушечной лошадке-качалке, скелет лошади с ленточкой с "бегущей строкой" - котировками Лондонской биржи, корабль в бутылке - точная копия судна HMS Victory, который был флагманским судном адмирала Нельсона в битве при Трафальгаре. Проект "четвертый постамент" финансируется мэрией Лондона.
Ее Величество. Какой запомнилась Елизавета II
© AP Photo / Pool/Victoria Jones

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

Королева Великобритании Елизавета II записывает свою ежегодную рождественскую трансляцию в Виндзорском замке, Англия
1 из 18

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

© AP Photo / Pool/Victoria Jones
© AP Photo / Eddie Worth

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

Британская королева Елизавета II, в то время принцесса Елизавета, стоит со своим мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, и их детьми
2 из 18

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

Принцесса Елизавета (в центре), во время ее речи перед британскими девочками и мальчиками, эвакуированными за границу, 22 октября 1940 года, Лондон, Англия
3 из 18

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

© AP Photo
© AP Photo

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

Cвадебное фото принцессы Елизаветы и ее мужа герцога Эдинбургского
4 из 18

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

© AP Photo
© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский после коронации в Вестминтерском аббатстве в Лондоне.
5 из 18

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE
© AFP 2022

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

Королева Елизавета II на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне со своими четырьмя собаками корги
6 из 18

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

© AFP 2022
© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

Королева Великобритании Елизавета II рассматривает открытки, присланные ей на ее 80-летие
7 из 18

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
© AP Photo / Pool/Ben Stansall

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

Королева Великобритании Елизавета II сидит на троне в Палате лордов
8 из 18

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

© AP Photo / Pool/Ben Stansall
© AP Photo / Yui Mok

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский в Палате лордов в Лондоне
9 из 18

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

© AP Photo / Yui Mok
© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

Королева Елизавета II инспектирует 1-й батальон и 7-ю роту гвардейцев в Виндзоре
10 из 18

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket
© AFP 2022 / Odd Andersen

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

Королева Елизавета II в карете, Лондон
11 из 18

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

© AFP 2022 / Odd Andersen
© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons

Елизавета II охотно ездила верхом...

Королева Великобритании Елизавета II верхом на лошади, Виндзорский парк
12 из 18

Елизавета II охотно ездила верхом...

© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons
© AFP 2022 / Daniel Leal

...и сама водила машину.

Королева Великобритании Елизавета II за рулем автомобиля.
13 из 18

...и сама водила машину.

© AFP 2022 / Daniel Leal
© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

Артист разыгрывает сценку перед британской королевой Елизаветой II в особняке Истбери
14 из 18

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
© AP Photo

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

Принц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне
15 из 18

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

© AP Photo
© AFP 2022 / Don Emmert

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

Королева Великобритании Елизавета II выступает перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке
16 из 18

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

© AFP 2022 / Don Emmert
© AP Photo / Matt Dunham

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская
17 из 18

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Pool/Joe Giddens

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

Королева Великобритании Елизавета II разрезает торт, чтобы отпраздновать начало семидесятой годовщины ее правления
18 из 18

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

© AP Photo / Pool/Joe Giddens
1 из 18

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

© AP Photo / Pool/Victoria Jones
2 из 18

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

© AP Photo / Eddie Worth
3 из 18

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

© AP Photo
4 из 18

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

© AP Photo
5 из 18

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE
6 из 18

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

© AFP 2022
7 из 18

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
8 из 18

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

© AP Photo / Pool/Ben Stansall
9 из 18

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

© AP Photo / Yui Mok
10 из 18

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket
11 из 18

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

© AFP 2022 / Odd Andersen
12 из 18

Елизавета II охотно ездила верхом...

© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons
13 из 18

...и сама водила машину.

© AFP 2022 / Daniel Leal
14 из 18

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
15 из 18

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

© AP Photo
16 из 18

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

© AFP 2022 / Don Emmert
17 из 18

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

© AP Photo / Matt Dunham
18 из 18

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

© AP Photo / Pool/Joe Giddens
 
В миреЕлизавета IIЛондонВеликобританияУмерла Королева Елизавета II
 
 
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