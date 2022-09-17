https://ria.ru/20220917/duel-1817486122.html
Минобороны показало видео победы российского БТР-82А над американским М113
Минобороны показало видео победы российского БТР-82А над американским М113 - РИА Новости, 17.09.2022
Минобороны показало видео победы российского БТР-82А над американским М113
Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск во время специальной военной операции. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T05:24
2022-09-17T05:24
2022-09-17T08:52
специальная военная операция на украине
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украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск во время специальной военной операции."В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством", — уточнили в министерстве.На видео демонстрируются кадры, снятые военнослужащими. В частности, показано, как российский бронетранспортер БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. Затем на кадрах видно поставленный ВСУ из США БТР M113, который противостоял российской боевой машине и в итоге оказался брошен боевиками Украины.Как отметили в Минобороны, в бою участвовали подразделения Южного военного округа.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220914/minoborony-1816655101.html
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Бой российского БТР-82А и американского БТР M113 в ходе спецоперации на Украине
Российский БТР-82А победил в дуэли американский M113, поставленный украинским войскам, видео боя показало Минобороны России. Российские военные захватили бронетранспортер, который украинские войска бросили, спасаясь бегством.
2022-09-17T05:24
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россия, сша, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
05:24 17.09.2022 (обновлено: 08:52 17.09.2022)
Минобороны показало видео победы российского БТР-82А над американским М113
Минобороны показало видео победы российского БТР-82А над американским М113 на Украине