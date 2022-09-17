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В центральном районе Донецка прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/donetsk-1817594373.html
В центральном районе Донецка прогремели мощные взрывы
В центральном районе Донецка прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 17.09.2022
В центральном районе Донецка прогремели мощные взрывы
Мощные взрывы прогремели в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T21:14
2022-09-17T22:00
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.Позднее эти два района вновь попали под обстрел ВСУ: по ним выпустили еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров, добавили ведомстве.Представительство также зафиксировали атаку на Калининский район, его обстреляли снарядами этого же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. На Украине под него изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Ранее США также поставили дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате гибнут мирные жители.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220916/frantsuz-1817428814.html
https://ria.ru/20220811/voyna-1808533689.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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Кадры ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ
Украинские войска обстреливают Донецк из натовских боеприпасов калибра 155 мм
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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Владимир Путин, Россия
21:14 17.09.2022 (обновлено: 22:00 17.09.2022)
 
В центральном районе Донецка прогремели мощные взрывы

В Ворошиловском районе Донецка прогремели мощные взрывы

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 19:52Специальная военная операция на Украине
Француз рассказал, как едва не погиб в Донецке при обстреле из САУ Caesar
Позднее эти два района вновь попали под обстрел ВСУ: по ним выпустили еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров, добавили ведомстве.
Представительство также зафиксировали атаку на Калининский район, его обстреляли снарядами этого же калибра.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 10:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Как украинские политики восемь лет вели к войне с РоссиейЗа восемь лет войны в Донбассе украинские политики призывали к военному конфликту с Россией под разными предлогами: заявляли о практически "святой" войне против "мирового зла" и желании отомстить "москалям" за Крым, требовали "вернуть" Кубань в состав Украины... Неизменным оставалось одно: фанатичное желание войны с Россией.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. На Украине под него изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Ранее США также поставили дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате гибнут мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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