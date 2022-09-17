https://ria.ru/20220917/donetsk-1817594373.html

В центральном районе Донецка прогремели мощные взрывы

В центральном районе Донецка прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 17.09.2022

В центральном районе Донецка прогремели мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T21:14

2022-09-17T21:14

2022-09-17T22:00

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

донецкая народная республика

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украина

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.Позднее эти два района вновь попали под обстрел ВСУ: по ним выпустили еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров, добавили ведомстве.Представительство также зафиксировали атаку на Калининский район, его обстреляли снарядами этого же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. На Украине под него изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Ранее США также поставили дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате гибнут мирные жители.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220916/frantsuz-1817428814.html

https://ria.ru/20220811/voyna-1808533689.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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Кадры ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ Украинские войска обстреливают Донецк из натовских боеприпасов калибра 155 мм 2022-09-17T21:14 true PT0M07S

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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, владимир путин, россия