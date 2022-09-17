21:14 17.09.2022 (обновлено: 22:00 17.09.2022)
В центральном районе Донецка прогремели мощные взрывы
В Ворошиловском районе Донецка прогремели мощные взрывы
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
Позднее эти два района вновь попали под обстрел ВСУ: по ним выпустили еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров, добавили ведомстве.
Представительство также зафиксировали атаку на Калининский район, его обстреляли снарядами этого же калибра.
11 августа, 10:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022Как украинские политики восемь лет вели к войне с РоссиейЗа восемь лет войны в Донбассе украинские политики призывали к военному конфликту с Россией под разными предлогами: заявляли о практически "святой" войне против "мирового зла" и желании отомстить "москалям" за Крым, требовали "вернуть" Кубань в состав Украины... Неизменным оставалось одно: фанатичное желание войны с Россией.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. На Украине под него изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Ранее США также поставили дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате гибнут мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.