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В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ
В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.09.2022
В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ
При обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, по уточненным данным, погибли четыре человека и пострадали восемь человек, сообщает штаб... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T18:01
2022-09-17T18:01
2022-09-17T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. При обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, по уточненным данным, погибли четыре человека и пострадали восемь человек, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По уточнённым данным, при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка убиты 4 и ранены 8 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал, что четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что пострадали три мирных жителя.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ
При обстреле Ворошиловского района Донецка четыре человека погибли, восемь пострадали