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В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ

В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.09.2022

В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ

При обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, по уточненным данным, погибли четыре человека и пострадали восемь человек, сообщает штаб... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T18:01

2022-09-17T18:01

2022-09-17T18:01

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. При обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, по уточненным данным, погибли четыре человека и пострадали восемь человек, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По уточнённым данным, при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка убиты 4 и ранены 8 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал, что четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что пострадали три мирных жителя.

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика