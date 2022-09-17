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В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/donetsk-1817566054.html
В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ
В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.09.2022
В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ
При обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, по уточненным данным, погибли четыре человека и пострадали восемь человек, сообщает штаб... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T18:01
2022-09-17T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. При обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, по уточненным данным, погибли четыре человека и пострадали восемь человек, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По уточнённым данным, при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка убиты 4 и ранены 8 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал, что четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что пострадали три мирных жителя.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
18:01 17.09.2022
 
В Ворошиловском районе четыре человека погибли при обстрелах ВСУ

При обстреле Ворошиловского района Донецка четыре человека погибли, восемь пострадали

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль в результате обстрела Донецка
Сгоревший автомобиль в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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Сгоревший автомобиль в результате обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. При обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, по уточненным данным, погибли четыре человека и пострадали восемь человек, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"По уточнённым данным, при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка убиты 4 и ранены 8 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал, что четыре человека погибли в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что пострадали три мирных жителя.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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