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Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 17.09.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк

Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк и дважды населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:09

2022-09-17T14:09

2022-09-17T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

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сцкк

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк и дважды населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 (время совпадает с мск) - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.30 - н.п. Кирово - н.п. Зайцево: выпущено шесть снарядов из танка", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что в 13.00 украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Зайцево в ДНР, а в 13.18 - шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

https://ria.ru/20220916/dnr-1817383239.html

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зайцево

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в мире, донецк (днр), зайцево, донецкая народная республика, сцкк, telegram (приложение)