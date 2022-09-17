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Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/donbass-1817526058.html
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 17.09.2022
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:22
2022-09-17T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в субботу три раза обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донбасс
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в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
13:22 17.09.2022 (обновлено: 14:41 17.09.2022)
 
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск

Мэр Кулемзин сообщил о гибели мужчины при украинском обстреле Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района погиб мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в субботу три раза обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДонбассВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная Республика
 
 
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