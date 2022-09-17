https://ria.ru/20220917/donbass-1817526058.html
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 17.09.2022
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:22
2022-09-17T13:22
2022-09-17T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в субботу три раза обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
13:22 17.09.2022 (обновлено: 14:41 17.09.2022)
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Мэр Кулемзин сообщил о гибели мужчины при украинском обстреле Петровского района Донецка