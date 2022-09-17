https://ria.ru/20220917/donbass-1817526058.html

Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск

Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 17.09.2022

Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны украинских войск

Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:22

2022-09-17T13:22

2022-09-17T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в субботу три раза обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика