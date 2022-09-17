12:52 17.09.2022 (обновлено: 14:23 17.09.2022)
Украинские войска четыре раза обстреляли центральный район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ за 35 минут выпустили по центру Донецка десять снарядов
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Сгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.38 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 11.49 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 12.12 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, сообщается, что с 10.03 по 11.20 украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и трижды Петровский районы Донецка, а также населенные пункты Ясиноватая и Макеевка. Обстрелы велись снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.