https://ria.ru/20220917/donbass-1817521541.html

Украинские войска четыре раза обстреляли центральный район Донецка

Украинские войска четыре раза обстреляли центральный район Донецка - РИА Новости, 17.09.2022

Украинские войска четыре раза обстреляли центральный район Донецка

Украинские войска за 35 минут четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:52

2022-09-17T12:52

2022-09-17T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.38 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 11.49 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 12.12 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, сообщается, что с 10.03 по 11.20 украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и трижды Петровский районы Донецка, а также населенные пункты Ясиноватая и Макеевка. Обстрелы велись снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Донецк под обстрелами ВСУ Украинские войска за 35 минут четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. 2022-09-17T12:52 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика