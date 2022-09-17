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Украинские войска четыре раза обстреляли центральный район Донецка - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска четыре раза обстреляли центральный район Донецка
Украинские войска четыре раза обстреляли центральный район Донецка - РИА Новости, 17.09.2022
Украинские войска четыре раза обстреляли центральный район Донецка
Украинские войска за 35 минут четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:52
2022-09-17T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.38 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 11.49 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 12.12 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, сообщается, что с 10.03 по 11.20 украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и трижды Петровский районы Донецка, а также населенные пункты Ясиноватая и Макеевка. Обстрелы велись снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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Донецк под обстрелами ВСУ
Украинские войска за 35 минут четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
12:52 17.09.2022 (обновлено: 14:23 17.09.2022)
 
Украинские войска четыре раза обстреляли центральный район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ за 35 минут выпустили по центру Донецка десять снарядов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Сгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости
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Сгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.38 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 11.49 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 12.12 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, сообщается, что с 10.03 по 11.20 украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и трижды Петровский районы Донецка, а также населенные пункты Ясиноватая и Макеевка. Обстрелы велись снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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