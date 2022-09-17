https://ria.ru/20220917/donbass-1817500833.html

Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.09.2022

Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска трижды за почти два часа обстреляли Донецк, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:48

2022-09-17T09:48

2022-09-17T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска трижды за почти два часа обстреляли Донецк, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК."После 06.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.46 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.00 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.35 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины