https://ria.ru/20220917/donbass-1817500833.html
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.09.2022
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска трижды за почти два часа обстреляли Донецк, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:48
2022-09-17T09:48
2022-09-17T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска трижды за почти два часа обстреляли Донецк, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК."После 06.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.46 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.00 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.35 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ трижды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра