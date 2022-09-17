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В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/dnr-1817604905.html
В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек
В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек - РИА Новости, 17.09.2022
В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек
Семь человек погибли, еще 17 получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:36
2022-09-17T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Семь человек погибли, еще 17 получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По состоянию на 21:00 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 17 сентября 2022 года составляет 24 человека (7 погибли, 17 ранены)", - сообщается в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220917/kherson-1817602841.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
22:36 17.09.2022
 
В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек

В ДНР при обстрелах ВСУ семь человек погибли, 17 получили ранения за текущие сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Семь человек погибли, еще 17 получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По состоянию на 21:00 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 17 сентября 2022 года составляет 24 человека (7 погибли, 17 ранены)", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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