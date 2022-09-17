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В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек

В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек - РИА Новости, 17.09.2022

В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек

Семь человек погибли, еще 17 получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T22:36

2022-09-17T22:36

2022-09-17T22:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Семь человек погибли, еще 17 получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По состоянию на 21:00 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 17 сентября 2022 года составляет 24 человека (7 погибли, 17 ранены)", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220917/kherson-1817602841.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина