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В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек
В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек - РИА Новости, 17.09.2022
В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек
Семь человек погибли, еще 17 получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:36
2022-09-17T22:36
2022-09-17T22:36
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Семь человек погибли, еще 17 получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По состоянию на 21:00 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 17 сентября 2022 года составляет 24 человека (7 погибли, 17 ранены)", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
В ДНР за день из-за обстрелов ВСУ погибли семь человек
В ДНР при обстрелах ВСУ семь человек погибли, 17 получили ранения за текущие сутки