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Соратник Зеленского отметил праздник в свитере с российской символикой - РИА Новости, 17.09.2022
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Соратник Зеленского отметил праздник в свитере с российской символикой
Соратник Зеленского отметил праздник в свитере с российской символикой - РИА Новости, 17.09.2022
Соратник Зеленского отметил праздник в свитере с российской символикой
Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Николай Задорожный приехал на мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T02:06
2022-09-17T10:28
в мире
украина
россия
сумская область
верховная рада украины
николай задорожный
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Николай Задорожный приехал на мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V.Фотографии с его участием опубликовал в Facebook* Тростянецкий горсовет. На кадрах видно, как Задорожный поздравляет местных лесников с профессиональным праздником. Вскоре украинский парламентарий попросил прощения за свой поступок, назвав его "безрассудством".Буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции. В апреле Рада приняла законопроект, которым запрещается их использование на Украине.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, сумская область, верховная рада украины, николай задорожный
В мире, Украина, Россия, Сумская область, Верховная Рада Украины, Николай Задорожный
02:06 17.09.2022 (обновлено: 10:28 17.09.2022)
 
Соратник Зеленского отметил праздник в свитере с российской символикой

Депутат Рады от "Слуги народа" Задорожный приехал на мероприятие в свитере с буквой V

© Тростянецкий горсоветДепутат Рады приехал на праздник в Сумской области в свитере с буквой V
Депутат Рады приехал на праздник в Сумской области в свитере с буквой V
© Тростянецкий горсовет
Депутат Рады приехал на праздник в Сумской области в свитере с буквой V
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Николай Задорожный приехал на мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V.
Фотографии с его участием опубликовал в Facebook* Тростянецкий горсовет. На кадрах видно, как Задорожный поздравляет местных лесников с профессиональным праздником. Вскоре украинский парламентарий попросил прощения за свой поступок, назвав его "безрассудством".

"Спасибо за внимание и добрые замечания по поводу моего наряда на некоторых мероприятиях, которые сегодня прошли в лесхозах Сумской области! Пожалуйста, простите мое безрассудство!" — написал Задорожный в соцсети.

Буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции. В апреле Рада приняла законопроект, которым запрещается их использование на Украине.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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