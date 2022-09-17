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Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/boy-1817506999.html
Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов
Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов - РИА Новости, 17.09.2022
Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов
Военнослужащий разведывательного подразделения России рассказал РИА Новости о бое с националистами Украины, которые превосходили их количеством в 50 раз, при... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:44
2022-09-17T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Военнослужащий разведывательного подразделения России рассказал РИА Новости о бое с националистами Украины, которые превосходили их количеством в 50 раз, при этом российские бойцы не только не понесли потерь, но и взяли в качестве трофея автоматический гранатомет.По словам военного, их разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов выдвинулось в сторону укрепрайона украинских войск, где было обнаружено около 1000 националистов. В результате группе пришлось с боем отступить."В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет. — Прим. ред.), который стреляет американскими ВОГами (гранатами. — Прим. ред.)", — рассказал разведчик, добавив, что группа теперь использует его против украинских войск.Военный уточнил, что в ходе рейда к украинскому укрепрайону разведчики действовали двумя мобильными группами. Внимание противника было сосредоточено на одной из групп, украинские преследователи были устранены разведчиками.Российские военные потерь не понесли.
https://ria.ru/20220917/duel-1817486122.html
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"Удалось сохранить всех своих бойцов" — российский разведчик о бое с превосходящими силами украинских националистов
Военнослужащий разведывательного подразделения РФ рассказал РИА Новости о бое с националистами Украины, которые превосходили их количеством в 50 раз, при этом российские бойцы не только не понесли потерь, но и взяли в качестве трофея автоматический гранатомёт.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
10:44 17.09.2022 (обновлено: 14:12 17.09.2022)
 
Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов

Разведчик рассказал о бое с превосходящими в 50 раз силами украинских националистов

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Военнослужащий разведывательного подразделения России рассказал РИА Новости о бое с националистами Украины, которые превосходили их количеством в 50 раз, при этом российские бойцы не только не понесли потерь, но и взяли в качестве трофея автоматический гранатомет.
По словам военного, их разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов выдвинулось в сторону укрепрайона украинских войск, где было обнаружено около 1000 националистов. В результате группе пришлось с боем отступить.
"В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет. — Прим. ред.), который стреляет американскими ВОГами (гранатами. — Прим. ред.)", — рассказал разведчик, добавив, что группа теперь использует его против украинских войск.
Военный уточнил, что в ходе рейда к украинскому укрепрайону разведчики действовали двумя мобильными группами. Внимание противника было сосредоточено на одной из групп, украинские преследователи были устранены разведчиками.
Российские военные потерь не понесли.

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