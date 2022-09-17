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Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов

Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов - РИА Новости, 17.09.2022

Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов

Военнослужащий разведывательного подразделения России рассказал РИА Новости о бое с националистами Украины, которые превосходили их количеством в 50 раз, при... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T10:44

2022-09-17T10:44

2022-09-17T14:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Военнослужащий разведывательного подразделения России рассказал РИА Новости о бое с националистами Украины, которые превосходили их количеством в 50 раз, при этом российские бойцы не только не понесли потерь, но и взяли в качестве трофея автоматический гранатомет.По словам военного, их разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов выдвинулось в сторону укрепрайона украинских войск, где было обнаружено около 1000 националистов. В результате группе пришлось с боем отступить."В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет. — Прим. ред.), который стреляет американскими ВОГами (гранатами. — Прим. ред.)", — рассказал разведчик, добавив, что группа теперь использует его против украинских войск.Военный уточнил, что в ходе рейда к украинскому укрепрайону разведчики действовали двумя мобильными группами. Внимание противника было сосредоточено на одной из групп, украинские преследователи были устранены разведчиками.Российские военные потерь не понесли.

https://ria.ru/20220917/duel-1817486122.html

https://ria.ru/20220907/donbass-1815012638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Удалось сохранить всех своих бойцов" — российский разведчик о бое с превосходящими силами украинских националистов Военнослужащий разведывательного подразделения РФ рассказал РИА Новости о бое с националистами Украины, которые превосходили их количеством в 50 раз, при этом российские бойцы не только не понесли потерь, но и взяли в качестве трофея автоматический гранатомёт. 2022-09-17T10:44 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф