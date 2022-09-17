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Киев получил боеприпасы от Испании, сообщил советник главы МВД Украины - РИА Новости, 17.09.2022
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Киев получил боеприпасы от Испании, сообщил советник главы МВД Украины
Киев получил боеприпасы от Испании, сообщил советник главы МВД Украины - РИА Новости, 17.09.2022
Киев получил боеприпасы от Испании, сообщил советник главы МВД Украины
Пятый рейс с военной помощью прибыл на Украину из Испании, это боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, сообщил советник главы МВД Украины Антон... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T16:35
2022-09-17T16:35
в мире
антон геращенко
сергей лавров
украина
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россия
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пятый рейс с военной помощью прибыл на Украину из Испании, это боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании. Детали: это уже пятый рейс с оружием, переданным Мадридом за последние дни", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Ранее в генштабе вооруженных сил Украины информировали, что Испания отправила пять транспортных самолетов воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем на Украину, на прошлой неделе было совершено четыре рейса.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814855660.html
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в мире, антон геращенко, сергей лавров, украина, испания, россия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Антон Геращенко, Сергей Лавров, Украина, Испания, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
16:35 17.09.2022
 
Киев получил боеприпасы от Испании, сообщил советник главы МВД Украины

Советник главы МВД Украины Геращенко: Киев получил крупнокалиберные боеприпасы из Испании

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Киеве, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пятый рейс с военной помощью прибыл на Украину из Испании, это боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании. Детали: это уже пятый рейс с оружием, переданным Мадридом за последние дни", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.
Ранее в генштабе вооруженных сил Украины информировали, что Испания отправила пять транспортных самолетов воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем на Украину, на прошлой неделе было совершено четыре рейса.
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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В миреАнтон ГеращенкоСергей ЛавровУкраинаИспанияРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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