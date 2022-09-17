https://ria.ru/20220917/boepripasy-1817553191.html

Киев получил боеприпасы от Испании, сообщил советник главы МВД Украины

Киев получил боеприпасы от Испании, сообщил советник главы МВД Украины - РИА Новости, 17.09.2022

Киев получил боеприпасы от Испании, сообщил советник главы МВД Украины

Пятый рейс с военной помощью прибыл на Украину из Испании, это боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, сообщил советник главы МВД Украины Антон... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T16:35

2022-09-17T16:35

2022-09-17T16:35

в мире

антон геращенко

сергей лавров

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пятый рейс с военной помощью прибыл на Украину из Испании, это боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании. Детали: это уже пятый рейс с оружием, переданным Мадридом за последние дни", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Ранее в генштабе вооруженных сил Украины информировали, что Испания отправила пять транспортных самолетов воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем на Украину, на прошлой неделе было совершено четыре рейса.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814855660.html

https://ria.ru/20220831/pomosch-1813531119.html

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в мире, антон геращенко, сергей лавров, украина, испания, россия, нато, вооруженные силы украины