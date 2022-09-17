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СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек - РИА Новости, 17.09.2022
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СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек
СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек - РИА Новости, 17.09.2022
СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек
Следователи СК России расследуют факты обстрелов населенного пункта Красный Хутор Белгородской области, где погиб мирный житель и двое пострадали, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:26
2022-09-17T20:26
происшествия
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
telegram (приложение)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи СК России расследуют факты обстрелов населенного пункта Красный Хутор Белгородской области, где погиб мирный житель и двое пострадали, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Украинские националисты в очередной раз обстреляли населенный пункт Красный Хутор. В результате ударов погиб один мирный житель, двое пострадали. Также повреждения получили жилые дома", - говорится в сообщении.
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россия
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происшествия, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram (приложение)
20:26 17.09.2022
 
СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек

СК России расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один мирный житель

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи СК России расследуют факты обстрелов населенного пункта Красный Хутор Белгородской области, где погиб мирный житель и двое пострадали, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Украинские националисты в очередной раз обстреляли населенный пункт Красный Хутор. В результате ударов погиб один мирный житель, двое пострадали. Также повреждения получили жилые дома", - говорится в сообщении.
Разбитое стекло в окне жилого дома в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 15:31
При обстреле белгородского села один человек погиб, двое получили ранения
 
ПроисшествияРоссияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Telegram (приложение)
 
 
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