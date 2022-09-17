https://ria.ru/20220917/belgorod-1817588659.html

СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек

СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек - РИА Новости, 17.09.2022

СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек

Следователи СК России расследуют факты обстрелов населенного пункта Красный Хутор Белгородской области, где погиб мирный житель и двое пострадали, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T20:26

2022-09-17T20:26

2022-09-17T20:26

происшествия

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

telegram (приложение)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи СК России расследуют факты обстрелов населенного пункта Красный Хутор Белгородской области, где погиб мирный житель и двое пострадали, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Украинские националисты в очередной раз обстреляли населенный пункт Красный Хутор. В результате ударов погиб один мирный житель, двое пострадали. Также повреждения получили жилые дома", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220917/belgorod-1817543718.html

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белгородская область

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происшествия, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение)