https://ria.ru/20220917/belgorod-1817588659.html
СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек
СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек - РИА Новости, 17.09.2022
СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек
Следователи СК России расследуют факты обстрелов населенного пункта Красный Хутор Белгородской области, где погиб мирный житель и двое пострадали, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:26
2022-09-17T20:26
2022-09-17T20:26
происшествия
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
telegram (приложение)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи СК России расследуют факты обстрелов населенного пункта Красный Хутор Белгородской области, где погиб мирный житель и двое пострадали, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Украинские националисты в очередной раз обстреляли населенный пункт Красный Хутор. В результате ударов погиб один мирный житель, двое пострадали. Также повреждения получили жилые дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220917/belgorod-1817543718.html
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происшествия, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram (приложение)
СК расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один человек
СК России расследует факты обстрелов села Красный Хутор, где погиб один мирный житель