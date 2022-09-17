https://ria.ru/20220917/bayden-1817589056.html

Байден исчез из списков выступающих в первый день ГА ООН

Байден исчез из списков выступающих в первый день ГА ООН - РИА Новости, 17.09.2022

Байден исчез из списков выступающих в первый день ГА ООН

Президент США Джо Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН (20 сентября), следует из графика выступлений... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T20:28

2022-09-17T20:28

2022-09-17T20:28

в мире

джо байден

елизавета ii

сша

бразилия

генеральная ассамблея оон

оон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d6d4aa11942a3af3fd04a7ca1fb2c5.jpg

ООН, 17 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН (20 сентября), следует из графика выступлений на сайте всемирной организации.По традиции президент США всегда выступал вторым из глав государств в первый день общих прений – сразу после лидера Бразилии.В первоначальных списках выступающих в этом году Байден числился вслед за бразильским лидером, однако согласно программе, распространенной в субботу, американский президент 20 сентября выступать не будет.Ранее стало известно, что Байден вылетел в субботу в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II.

https://ria.ru/20220917/putin-1817500359.html

сша

бразилия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, елизавета ii, сша, бразилия, генеральная ассамблея оон, оон, великобритания