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Байден исчез из списков выступающих в первый день ГА ООН - РИА Новости, 17.09.2022
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Байден исчез из списков выступающих в первый день ГА ООН
Байден исчез из списков выступающих в первый день ГА ООН - РИА Новости, 17.09.2022
Байден исчез из списков выступающих в первый день ГА ООН
Президент США Джо Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН (20 сентября), следует из графика выступлений... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:28
2022-09-17T20:28
в мире
джо байден
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бразилия
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ООН, 17 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН (20 сентября), следует из графика выступлений на сайте всемирной организации.По традиции президент США всегда выступал вторым из глав государств в первый день общих прений – сразу после лидера Бразилии.В первоначальных списках выступающих в этом году Байден числился вслед за бразильским лидером, однако согласно программе, распространенной в субботу, американский президент 20 сентября выступать не будет.Ранее стало известно, что Байден вылетел в субботу в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II.
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в мире, джо байден, елизавета ii, сша, бразилия, генеральная ассамблея оон, оон, великобритания
В мире, Джо Байден, Елизавета II, США, Бразилия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Великобритания
20:28 17.09.2022
 
Байден исчез из списков выступающих в первый день ГА ООН

Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня ГА ООН

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН (20 сентября), следует из графика выступлений на сайте всемирной организации.
По традиции президент США всегда выступал вторым из глав государств в первый день общих прений – сразу после лидера Бразилии.
В первоначальных списках выступающих в этом году Байден числился вслед за бразильским лидером, однако согласно программе, распространенной в субботу, американский президент 20 сентября выступать не будет.
Ранее стало известно, что Байден вылетел в субботу в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 09:46
"Заткнись". Британцы резко отреагировали на угрозы Байдена в адрес Путина
 
В миреДжо БайденЕлизавета IIСШАБразилияГенеральная Ассамблея ООНООНВеликобритания
 
 
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