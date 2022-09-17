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В Азербайджане заявили о гибели военного, раненного в конфликте с Арменией - РИА Новости, 17.09.2022
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В Азербайджане заявили о гибели военного, раненного в конфликте с Арменией
В Азербайджане заявили о гибели военного, раненного в конфликте с Арменией - РИА Новости, 17.09.2022
В Азербайджане заявили о гибели военного, раненного в конфликте с Арменией
Ещё один тяжелораненый азербайджанский военнослужащий скончался в больнице, число погибших при недавней эскалации на армяно-азербайджанской границе достигло 80, РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T23:54
2022-09-17T23:56
в мире
армения
азербайджан
россия
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 17 сен - РИА Новости. Ещё один тяжелораненый азербайджанский военнослужащий скончался в больнице, число погибших при недавней эскалации на армяно-азербайджанской границе достигло 80, сообщает оборонное ведомство Азербайджана."Скончался азербайджанский военнослужащий, получивший ранение в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе. Он находился на лечении в Главном клиническом госпитале Минобороны. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.Ранее оборонное ведомство страны информировало о 79 погибших и 282 раненых военнослужащих ВС Азербайджана.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220917/azerbaydzhan-1817592092.html
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в мире, армения, азербайджан, россия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
23:54 17.09.2022 (обновлено: 23:56 17.09.2022)
 
В Азербайджане заявили о гибели военного, раненного в конфликте с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о гибели военного, раненного в конфликте с Арменией

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 сен - РИА Новости. Ещё один тяжелораненый азербайджанский военнослужащий скончался в больнице, число погибших при недавней эскалации на армяно-азербайджанской границе достигло 80, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.
"Скончался азербайджанский военнослужащий, получивший ранение в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе. Он находился на лечении в Главном клиническом госпитале Минобороны. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.
Ранее оборонное ведомство страны информировало о 79 погибших и 282 раненых военнослужащих ВС Азербайджана.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

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В миреАрменияАзербайджанРоссияОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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