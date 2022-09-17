https://ria.ru/20220917/avstriya-1817563229.html
В Вене в акции протеста против роста цен участвуют несколько тысяч человек
В Вене в акции протеста против роста цен участвуют несколько тысяч человек - РИА Новости, 17.09.2022
В Вене в акции протеста против роста цен участвуют несколько тысяч человек
Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен в Вене, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:44
2022-09-17T17:44
2022-09-17T17:44
в мире
австрия
вена
александер ван дер беллен
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ВЕНА, 17 сен - РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен в Вене, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.В полиции Вены отказались назвать РИА Новости число участников протестов, сославшись на то, что не планируют озвучивать эти цифры. В ведомстве добавили, что на данный момент акция проходит мирно. Ранее федерация профсоюзов Австрии заявила, что ожидает до 10 тысяч человек, которые выйдут на улицы Вены, протестуя против стремительных темпов инфляции и повышения стоимости жизни.Участники митинга, который затем перейдет в шествие по центру Вены, держат плакаты: "Нет - сверхприбыли компаний за счет электроэнергии и арендной платы", "Цены ниже!", "Нет ограничениям цен на бензин - гарантии энергопотреблению". Выступающие со сцены представители профсоюзов и общественных организаций потребовали изменения политики правительства, гарантий социальных прав граждан, вмешательства в рыночные механизмы с целью предотвращения сверхприбылей крупных компаний на фоне энергокризиса."Мы регулярно ходим в магазин и не можем не видеть, как стремительно растут цены. Это позор для правительства. Наши зарплаты не растут, а наши власти изображают, что они борются с инфляцией, обещая раздать пенсионерам по 100 евро. Австрия - одна из самых богатых стран, но пособия по безработице не повышаются годами. Пришло время это все поменять", - заявил РИА Новости не представившийся участник митинга.На месте акции дежурят усиленные наряды полиции, улица, по которой пройдет демонстрация, перегорожена.Ранее федерация профсоюзов Австрии (ÖGB) объявила о проведении 17 сентября демонстрации во всех федеральных землях, протестуя против темпов инфляции и роста цен на энергоносители и продовольствие. Ожидается, что по всей стране на улицы выйдут несколько десятков тысяч человек.Нынешний рост инфляции создает большие вызовы для значительной части австрийцев, заявил в соцсети Twitter бургомистр Вены Михаэль Людвиг. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что разделяет озабоченность протестующих из-за роста цен.
https://ria.ru/20220913/ekonomiya-1816528612.html
https://ria.ru/20220807/gaz-1807912815.html
https://ria.ru/20220904/avstriya-1814395281.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817550073_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e7a808f28096d05557fbf0aea8ec032.jpg
Массовая акция протеста против повышения цен в Вене
В Вене проходит акция протеста с требованием снизить цены и обеспечить дома теплом
2022-09-17T17:44
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, вена, александер ван дер беллен
В мире, Австрия, Вена, Александер Ван дер Беллен
В Вене в акции протеста против роста цен участвуют несколько тысяч человек
Несколько тысяч человек участвуют в массовой акции протеста против роста цен в Вене
ВЕНА, 17 сен - РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен в Вене, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.
В полиции Вены отказались назвать РИА Новости число участников протестов, сославшись на то, что не планируют озвучивать эти цифры. В ведомстве добавили, что на данный момент акция проходит мирно. Ранее федерация профсоюзов Австрии
заявила, что ожидает до 10 тысяч человек, которые выйдут на улицы Вены, протестуя против стремительных темпов инфляции и повышения стоимости жизни.
Участники митинга, который затем перейдет в шествие по центру Вены, держат плакаты: "Нет - сверхприбыли компаний за счет электроэнергии и арендной платы", "Цены ниже!", "Нет ограничениям цен на бензин - гарантии энергопотреблению". Выступающие со сцены представители профсоюзов и общественных организаций потребовали изменения политики правительства, гарантий социальных прав граждан, вмешательства в рыночные механизмы с целью предотвращения сверхприбылей крупных компаний на фоне энергокризиса.
"Мы регулярно ходим в магазин и не можем не видеть, как стремительно растут цены. Это позор для правительства. Наши зарплаты не растут, а наши власти изображают, что они борются с инфляцией, обещая раздать пенсионерам по 100 евро. Австрия - одна из самых богатых стран, но пособия по безработице не повышаются годами. Пришло время это все поменять", - заявил РИА Новости не представившийся участник митинга.
На месте акции дежурят усиленные наряды полиции, улица, по которой пройдет демонстрация, перегорожена.
Ранее федерация профсоюзов Австрии (ÖGB) объявила о проведении 17 сентября демонстрации во всех федеральных землях, протестуя против темпов инфляции и роста цен на энергоносители и продовольствие. Ожидается, что по всей стране на улицы выйдут несколько десятков тысяч человек.
Нынешний рост инфляции создает большие вызовы для значительной части австрийцев, заявил в соцсети Twitter бургомистр Вены Михаэль Людвиг. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен
заявил, что разделяет озабоченность протестующих из-за роста цен.