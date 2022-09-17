https://ria.ru/20220917/avstriya-1817563229.html

В Вене в акции протеста против роста цен участвуют несколько тысяч человек

В Вене в акции протеста против роста цен участвуют несколько тысяч человек - РИА Новости, 17.09.2022

В Вене в акции протеста против роста цен участвуют несколько тысяч человек

Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен в Вене, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:44

2022-09-17T17:44

2022-09-17T17:44

в мире

австрия

вена

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 17 сен - РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен в Вене, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.В полиции Вены отказались назвать РИА Новости число участников протестов, сославшись на то, что не планируют озвучивать эти цифры. В ведомстве добавили, что на данный момент акция проходит мирно. Ранее федерация профсоюзов Австрии заявила, что ожидает до 10 тысяч человек, которые выйдут на улицы Вены, протестуя против стремительных темпов инфляции и повышения стоимости жизни.Участники митинга, который затем перейдет в шествие по центру Вены, держат плакаты: "Нет - сверхприбыли компаний за счет электроэнергии и арендной платы", "Цены ниже!", "Нет ограничениям цен на бензин - гарантии энергопотреблению". Выступающие со сцены представители профсоюзов и общественных организаций потребовали изменения политики правительства, гарантий социальных прав граждан, вмешательства в рыночные механизмы с целью предотвращения сверхприбылей крупных компаний на фоне энергокризиса."Мы регулярно ходим в магазин и не можем не видеть, как стремительно растут цены. Это позор для правительства. Наши зарплаты не растут, а наши власти изображают, что они борются с инфляцией, обещая раздать пенсионерам по 100 евро. Австрия - одна из самых богатых стран, но пособия по безработице не повышаются годами. Пришло время это все поменять", - заявил РИА Новости не представившийся участник митинга.На месте акции дежурят усиленные наряды полиции, улица, по которой пройдет демонстрация, перегорожена.Ранее федерация профсоюзов Австрии (ÖGB) объявила о проведении 17 сентября демонстрации во всех федеральных землях, протестуя против темпов инфляции и роста цен на энергоносители и продовольствие. Ожидается, что по всей стране на улицы выйдут несколько десятков тысяч человек.Нынешний рост инфляции создает большие вызовы для значительной части австрийцев, заявил в соцсети Twitter бургомистр Вены Михаэль Людвиг. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что разделяет озабоченность протестующих из-за роста цен.

https://ria.ru/20220913/ekonomiya-1816528612.html

https://ria.ru/20220807/gaz-1807912815.html

https://ria.ru/20220904/avstriya-1814395281.html

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Ольга Фомченкова

в мире, австрия, вена, александер ван дер беллен