Армения подала жалобу против Азербайджана в Международный суд
Пресс-секретарь Армении в ЕСПЧ: Армения подала жалобу на Азербайджан в Международный суд
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Резиденция Международного суда - Дворец мира в Гааге. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Армения подала жалобу против Азербайджана в Международный суд (International Court of Justice), сообщила госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян.
"Армения подала заявление в Международный суд на основании военных преступлений со стороны Азербайджана", - сказала Самвелян.
По ее словам, письмо было отправлено, но официально оно будет опубликовано 19 сентября.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.