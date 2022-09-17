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Десять военных попали в плен после боев с Азербайджаном, заявили в Армении - РИА Новости, 17.09.2022
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Десять военных попали в плен после боев с Азербайджаном, заявили в Армении
Десять военных попали в плен после боев с Азербайджаном, заявили в Армении - РИА Новости, 17.09.2022
Десять военных попали в плен после боев с Азербайджаном, заявили в Армении
Более 10 армянских военных попали в плен во время боев на границе с Азербайджаном, сообщила местному госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь представительства РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:17
2022-09-17T14:17
в мире
армения
азербайджан
европейский суд по правам человека (еспч)
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Более 10 армянских военных попали в плен во время боев на границе с Азербайджаном, сообщила местному госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян."В результате нападения Азербайджана на Армению более десятка армянских военнослужащих были взяты в плен. Ситуация еще обманчива, все может измениться. Не могу сообщить никакой другой информации, связанной с идентифицированными пленными", - сказала Самвелян.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220916/armeniya-1817416490.html
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в мире, армения, азербайджан, европейский суд по правам человека (еспч), ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Ситуация на армяно-азербайджанской границе
14:17 17.09.2022
 
Десять военных попали в плен после боев с Азербайджаном, заявили в Армении

Представительство Армении в ЕСПЧ: десять военных попали в плен после боев с Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Более 10 армянских военных попали в плен во время боев на границе с Азербайджаном, сообщила местному госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь представительства Армении в ЕСПЧ Асмик Самвелян.
"В результате нападения Азербайджана на Армению более десятка армянских военнослужащих были взяты в плен. Ситуация еще обманчива, все может измениться. Не могу сообщить никакой другой информации, связанной с идентифицированными пленными", - сказала Самвелян.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 19:11
Путин: инцидент на границе Армении и Азербайджана не связан с Карабахом
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:00
"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
 
В миреАрменияАзербайджанЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Ситуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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