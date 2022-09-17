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Суд арестовал пятерых обвиняемых в грабеже на юго-западе Москвы

Суд арестовал пятерых обвиняемых в грабеже на юго-западе Москвы - РИА Новости, 17.09.2022

Суд арестовал пятерых обвиняемых в грабеже на юго-западе Москвы

Пятеро обвиняемых в ограблении квартиры взяты под стражу, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T11:03

2022-09-17T11:03

2022-09-17T11:03

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пятеро обвиняемых в ограблении квартиры взяты под стражу, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По информации следствия, 10 июня 2021 года группа людей ограбила квартиру на улице Обручева в Москве. В момент ограбления в квартире находился 16-летний подросток. Сообщники похитили деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись. Позднее они были задержаны, было возбуждено дело по статье за грабеж. В ходе допроса четверо мужчин полностью признали свою вину."Гагаринским районным судом города Москвы удовлетворены ходатайства следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

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Екатерина Зайцева

москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия