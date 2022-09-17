https://ria.ru/20220917/aliev-1817534426.html

Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений с Арменией

Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений с Арменией - РИА Новости, 17.09.2022

Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:28

2022-09-17T14:28

2022-09-17T14:28

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БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства."17 сентября президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями относительно процесса обеспечения устойчивого мира в регионе, снятия напряженности, обеспечения достигнутого соглашения о прекращении огня и нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220917/armeniya-1817533481.html

https://ria.ru/20220916/armeniya-1817247079.html

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