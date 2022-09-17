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Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений с Арменией - РИА Новости, 17.09.2022
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Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений с Арменией
Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений с Арменией - РИА Новости, 17.09.2022
Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:28
2022-09-17T14:28
в мире
ильхам алиев
шарль мишель
григорий карасин
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БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства."17 сентября президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями относительно процесса обеспечения устойчивого мира в регионе, снятия напряженности, обеспечения достигнутого соглашения о прекращении огня и нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220917/armeniya-1817533481.html
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в мире, ильхам алиев, шарль мишель, григорий карасин, армения, азербайджан, россия, одкб, евросовет, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Ильхам Алиев, Шарль Мишель, Григорий Карасин, Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ, Евросовет, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
14:28 17.09.2022
 
Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений с Арменией

Президент Алиев обсудил с главой Евросовета Мишелем нормализацию отношений с Арменией

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
"17 сентября президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями относительно процесса обеспечения устойчивого мира в регионе, снятия напряженности, обеспечения достигнутого соглашения о прекращении огня и нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

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В миреИльхам АлиевШарль МишельГригорий КарасинАрменияАзербайджанРоссияОДКБЕвросоветСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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