Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений с Арменией
Президент Алиев обсудил с главой Евросовета Мишелем нормализацию отношений с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
"17 сентября президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями относительно процесса обеспечения устойчивого мира в регионе, снятия напряженности, обеспечения достигнутого соглашения о прекращении огня и нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.