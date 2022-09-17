https://ria.ru/20220917/aktsiya-1817547778.html

В Вене началась акция протеста против роста цен

В Вене началась акция протеста против роста цен - РИА Новости, 17.09.2022

В Вене началась акция протеста против роста цен

В Вене проходит массовая акция протеста против повышения цен, передает с места событий корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:49

2022-09-17T15:49

2022-09-17T17:49

в мире

вена

австрия

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 17 сен — РИА Новости. В Вене проходит массовая акция протеста против повышения цен, передает с места событий корреспондент РИА Новости.Демонстранты, большинство из которых одеты в жилеты с символикой Федерации профсоюзов Австрии (ÖGB), держат плакаты: "Цены ниже!", "Повысить пенсии на десять процентов", "Мы не хотим миллионов, мы хотим есть, греться, жить". Они намерены провести по центру столицы шествие, которое завершится в 16:00 по местному времени (17:00 мск) митингом на площади Карлсплац.Выступающие со сцены представители профсоюзов и общественных организаций потребовали изменить политику правительства, гарантировать социальные права граждан и принять меры по предотвращению сверхприбылей крупных компаний на фоне энергокризиса."Мы регулярно ходим в магазин и не можем не видеть, как стремительно растут цены. Это позор для правительства. Наши зарплаты не растут, а наши власти изображают, что они борются с инфляцией, обещая раздать пенсионерам по 100 евро. Австрия — одна из самых богатых стран, но пособия по безработице не повышаются годами. Пришло время это все поменять", — сказал РИА Новости один из участников митинга.На месте акции дежурят усиленные наряды, в небе барражирует вертолет.В полиции Вены отказались назвать РИА Новости число протестующих, но подчеркнули, что митинг проходит мирно. Федерация профсоюзов заявляла, что ожидает до 10 тысяч участников.Сегодня Федерация профсоюзов проводит во всех федеральных землях демонстрации протеста против темпов инфляции и роста цен на энергоносители и продовольствие. Ожидается, что по всей стране на улицы выйдут несколько десятков тысяч человек.Нынешний рост инфляции стал большим вызовом для значительной части австрийцев, заявил в Twitter бургомистр Вены Михаэль Людвиг. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен признался, что разделяет озабоченность людей ростом цен.

https://ria.ru/20220914/tseny-1816819414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вена, австрия, александер ван дер беллен