https://ria.ru/20220917/aeroflot-1817584592.html

Аэрофлот и российско-китайский университет договорились о сотрудничестве

Аэрофлот и российско-китайский университет договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 17.09.2022

Аэрофлот и российско-китайский университет договорились о сотрудничестве

Аэрофлот и первый совместный российско-китайский Университет, учрежденный МГУ им. Ломоносова, Пекинским политехническим институтом и народным правительством... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T20:02

2022-09-17T20:02

2022-09-17T20:02

аэрофлот

китай

россия

москва

совместный российско-китайский университет

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Аэрофлот и первый совместный российско-китайский Университет, учрежденный МГУ им. Ломоносова, Пекинским политехническим институтом и народным правительством города Шэньчжэня, подписали Меморандум о научно-образовательном и культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.В подписании документа, состоявшемся в центральном офисе ПАО "Аэрофлот" в Москве, очно и дистанционно приняли участие директор департамента управления персоналом ПАО "Аэрофлот" Илья Перфильев, первый проректор российско-китайского университета Сергей Шахрай, ректор МГУ-ППИ, профессор Ли Хэчжан, проректор МГУ-ППИ Чжу Дицзянь и другие руководители совместного университета.Основная цель сотрудничества авиакомпании и университета – формирование образовательной базы и проведение совместных научно-исследовательских работ при участии ведущих работников университета и преподавателей-практиков – специалистов из числа работников Аэрофлота.В рамках проекта стороны намерены организовать программу стажировки, повышения квалификации и переподготовки кадров. На базе университета планируется продвижение информации об Аэрофлоте в Китае, проведение тематических конференций и презентаций. В свою очередь, Аэрофлот планирует оказывать содействие студентам университета, обучающимся по востребованным авиакомпанией специальностям и направлениям, в прохождении практики в структурных подразделениях Аэрофлота. Также Аэрофлот окажет содействие университету в реализации бизнес-проектов в сфере науки и образования и налаживании бизнес-контактов."Сотрудничество Аэрофлота и совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне открывает новый этап развития научно-технического партнерства России и Китая. Аэрофлот как старейшая и, при этом, технологически лидирующая российская авиакомпания, обладает колоссальным опытом и инженерно-техническими компетенциями. Совместные проекты с университетом позволят популяризировать научно-техническую и инновационную деятельность Аэрофлота среди молодежной аудитории. Для Аэрофлота, неоднократно признанного любимой иностранной авиакомпании в Китае, большая честь внести вклад в развитие новых научных, культурных, образовательных и дружеских связей между двумя странами", - заявил директор департамента управления персоналом ПАО "Аэрофлот" Перфильев.Как отметил первый проректор университета, установление стратегического партнерства с Аэрофлотом - важный шаг в решении задач, поставленных перед университетом лидерами России и Китая: стать "кузницей кадров" мирового класса, воспитанных в лучших образовательных и культурных традициях двух стран.

https://ria.ru/20220917/aeroflot-1817497776.html

китай

россия

москва

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аэрофлот, китай, россия, москва, совместный российско-китайский университет