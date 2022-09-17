Аэрофлот и российско-китайский университет договорились о сотрудничестве
Почти столетняя история авиакомпании неразрывно связана с Москвой — главными воздушными воротами России.
Почти столетняя история авиакомпании неразрывно связана с Москвой — главными воздушными воротами России.
Форму бортпроводников разных лет Аэрофлот представил в рамках Fashion-маркета — модного кластера фестиваля "Московские сезоны", посвященного 875-летию первопрестольной.
Форму бортпроводников разных лет Аэрофлот представил в рамках Fashion-маркета — модного кластера фестиваля "Московские сезоны", посвященного 875-летию первопрестольной.
В разные годы униформу бортпроводников Аэрофлота разрабатывали лучшие российские модельеры.
В разные годы униформу бортпроводников Аэрофлота разрабатывали лучшие российские модельеры.
Для показа было подготовлено одиннадцать ее образцов — с 1960-х годов и до наших дней.
Для показа было подготовлено одиннадцать ее образцов — с 1960-х годов и до наших дней.
Стюардессы авиакомпании чувствовали себя как рыба в воде и на подиуме, и в живых декорациях на фоне цветущих роз — под прицелом фотокамер. Все-таки красота — страшная сила!
Стюардессы авиакомпании чувствовали себя как рыба в воде и на подиуме, и в живых декорациях на фоне цветущих роз — под прицелом фотокамер. Все-таки красота — страшная сила!
Вниманию зрителей представили комплекты форменной одежды, которую носили бортпроводницы Аэрофлота в середине ХХ века, во время Олимпиады-80, в 1990-х и 2000-х годах, а также современные —темно-синий и узнаваемый во всем мире "красный мандарин".
Вниманию зрителей представили комплекты форменной одежды, которую носили бортпроводницы Аэрофлота в середине ХХ века, во время Олимпиады-80, в 1990-х и 2000-х годах, а также современные —темно-синий и узнаваемый во всем мире "красный мандарин".
"А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса — надежная, как весь гражданский флот", — пел Владимир Высоцкий в 1978 году. Все верно: в 1975-м для стюардесс международных линий обновили униформу. Темно-синий жакет был украшен белой оторочкой.
"А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса — надежная, как весь гражданский флот", — пел Владимир Высоцкий в 1978 году. Все верно: в 1975-м для стюардесс международных линий обновили униформу. Темно-синий жакет был украшен белой оторочкой.
Французский шик! Этот наряд бортпроводниц Аэрофлота вызывал у пассажиров особый восторг. Кстати, тоже 70-е — богатые на эксперименты с имиджем советских стюардесс.
Французский шик! Этот наряд бортпроводниц Аэрофлота вызывал у пассажиров особый восторг. Кстати, тоже 70-е — богатые на эксперименты с имиджем советских стюардесс.
Королевы неба, небесные ласточки — во времена СССР стюардессы были эталоном стиля и грации. Впрочем, как и сейчас.
Королевы неба, небесные ласточки — во времена СССР стюардессы были эталоном стиля и грации. Впрочем, как и сейчас.
Супермодный в 1960-е годы аксессуар — круглая шляпка-таблетка, ставшая популярной благодаря Жаклин Кеннеди. На фото — летний вариант формы образца 1986 года со шляпкой родом из 1960-х. Сочетание белого и голубого символизирует лето и нежный цвет неба.
Супермодный в 1960-е годы аксессуар — круглая шляпка-таблетка, ставшая популярной благодаря Жаклин Кеннеди. На фото — летний вариант формы образца 1986 года со шляпкой родом из 1960-х. Сочетание белого и голубого символизирует лето и нежный цвет неба.
Почти столетняя история авиакомпании неразрывно связана с Москвой — главными воздушными воротами России.
Форму бортпроводников разных лет Аэрофлот представил в рамках Fashion-маркета — модного кластера фестиваля "Московские сезоны", посвященного 875-летию первопрестольной.
В разные годы униформу бортпроводников Аэрофлота разрабатывали лучшие российские модельеры.
Для показа было подготовлено одиннадцать ее образцов — с 1960-х годов и до наших дней.
Стюардессы авиакомпании чувствовали себя как рыба в воде и на подиуме, и в живых декорациях на фоне цветущих роз — под прицелом фотокамер. Все-таки красота — страшная сила!
Вниманию зрителей представили комплекты форменной одежды, которую носили бортпроводницы Аэрофлота в середине ХХ века, во время Олимпиады-80, в 1990-х и 2000-х годах, а также современные —темно-синий и узнаваемый во всем мире "красный мандарин".
"А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса — надежная, как весь гражданский флот", — пел Владимир Высоцкий в 1978 году. Все верно: в 1975-м для стюардесс международных линий обновили униформу. Темно-синий жакет был украшен белой оторочкой.
Французский шик! Этот наряд бортпроводниц Аэрофлота вызывал у пассажиров особый восторг. Кстати, тоже 70-е — богатые на эксперименты с имиджем советских стюардесс.
Королевы неба, небесные ласточки — во времена СССР стюардессы были эталоном стиля и грации. Впрочем, как и сейчас.
Супермодный в 1960-е годы аксессуар — круглая шляпка-таблетка, ставшая популярной благодаря Жаклин Кеннеди. На фото — летний вариант формы образца 1986 года со шляпкой родом из 1960-х. Сочетание белого и голубого символизирует лето и нежный цвет неба.