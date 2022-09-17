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Аэрофлот и российско-китайский университет договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 17.09.2022
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Аэрофлот и российско-китайский университет договорились о сотрудничестве
Аэрофлот и российско-китайский университет договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 17.09.2022
Аэрофлот и российско-китайский университет договорились о сотрудничестве
Аэрофлот и первый совместный российско-китайский Университет, учрежденный МГУ им. Ломоносова, Пекинским политехническим институтом и народным правительством... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:02
2022-09-17T20:02
аэрофлот
китай
россия
москва
совместный российско-китайский университет
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Аэрофлот и первый совместный российско-китайский Университет, учрежденный МГУ им. Ломоносова, Пекинским политехническим институтом и народным правительством города Шэньчжэня, подписали Меморандум о научно-образовательном и культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.В подписании документа, состоявшемся в центральном офисе ПАО "Аэрофлот" в Москве, очно и дистанционно приняли участие директор департамента управления персоналом ПАО "Аэрофлот" Илья Перфильев, первый проректор российско-китайского университета Сергей Шахрай, ректор МГУ-ППИ, профессор Ли Хэчжан, проректор МГУ-ППИ Чжу Дицзянь и другие руководители совместного университета.Основная цель сотрудничества авиакомпании и университета – формирование образовательной базы и проведение совместных научно-исследовательских работ при участии ведущих работников университета и преподавателей-практиков – специалистов из числа работников Аэрофлота.В рамках проекта стороны намерены организовать программу стажировки, повышения квалификации и переподготовки кадров. На базе университета планируется продвижение информации об Аэрофлоте в Китае, проведение тематических конференций и презентаций. В свою очередь, Аэрофлот планирует оказывать содействие студентам университета, обучающимся по востребованным авиакомпанией специальностям и направлениям, в прохождении практики в структурных подразделениях Аэрофлота. Также Аэрофлот окажет содействие университету в реализации бизнес-проектов в сфере науки и образования и налаживании бизнес-контактов."Сотрудничество Аэрофлота и совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне открывает новый этап развития научно-технического партнерства России и Китая. Аэрофлот как старейшая и, при этом, технологически лидирующая российская авиакомпания, обладает колоссальным опытом и инженерно-техническими компетенциями. Совместные проекты с университетом позволят популяризировать научно-техническую и инновационную деятельность Аэрофлота среди молодежной аудитории. Для Аэрофлота, неоднократно признанного любимой иностранной авиакомпании в Китае, большая честь внести вклад в развитие новых научных, культурных, образовательных и дружеских связей между двумя странами", - заявил директор департамента управления персоналом ПАО "Аэрофлот" Перфильев.Как отметил первый проректор университета, установление стратегического партнерства с Аэрофлотом - важный шаг в решении задач, поставленных перед университетом лидерами России и Китая: стать "кузницей кадров" мирового класса, воспитанных в лучших образовательных и культурных традициях двух стран.
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аэрофлот, китай, россия, москва, совместный российско-китайский университет
Аэрофлот, Китай, Россия, Москва, Совместный российско-китайский университет
20:02 17.09.2022
 
Аэрофлот и российско-китайский университет договорились о сотрудничестве

Аэрофлот и российско-китайский университет договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Аэрофлот и первый совместный российско-китайский Университет, учрежденный МГУ им. Ломоносова, Пекинским политехническим институтом и народным правительством города Шэньчжэня, подписали Меморандум о научно-образовательном и культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В подписании документа, состоявшемся в центральном офисе ПАО "Аэрофлот" в Москве, очно и дистанционно приняли участие директор департамента управления персоналом ПАО "Аэрофлот" Илья Перфильев, первый проректор российско-китайского университета Сергей Шахрай, ректор МГУ-ППИ, профессор Ли Хэчжан, проректор МГУ-ППИ Чжу Дицзянь и другие руководители совместного университета.
Основная цель сотрудничества авиакомпании и университета – формирование образовательной базы и проведение совместных научно-исследовательских работ при участии ведущих работников университета и преподавателей-практиков – специалистов из числа работников Аэрофлота.
В рамках проекта стороны намерены организовать программу стажировки, повышения квалификации и переподготовки кадров. На базе университета планируется продвижение информации об Аэрофлоте в Китае, проведение тематических конференций и презентаций. В свою очередь, Аэрофлот планирует оказывать содействие студентам университета, обучающимся по востребованным авиакомпанией специальностям и направлениям, в прохождении практики в структурных подразделениях Аэрофлота. Также Аэрофлот окажет содействие университету в реализации бизнес-проектов в сфере науки и образования и налаживании бизнес-контактов.
"Сотрудничество Аэрофлота и совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне открывает новый этап развития научно-технического партнерства России и Китая. Аэрофлот как старейшая и, при этом, технологически лидирующая российская авиакомпания, обладает колоссальным опытом и инженерно-техническими компетенциями. Совместные проекты с университетом позволят популяризировать научно-техническую и инновационную деятельность Аэрофлота среди молодежной аудитории. Для Аэрофлота, неоднократно признанного любимой иностранной авиакомпании в Китае, большая честь внести вклад в развитие новых научных, культурных, образовательных и дружеских связей между двумя странами", - заявил директор департамента управления персоналом ПАО "Аэрофлот" Перфильев.
Как отметил первый проректор университета, установление стратегического партнерства с Аэрофлотом - важный шаг в решении задач, поставленных перед университетом лидерами России и Китая: стать "кузницей кадров" мирового класса, воспитанных в лучших образовательных и культурных традициях двух стран.
Модный показ от Аэрофлота: подарок Москве ко Дню города
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Почти столетняя история авиакомпании неразрывно связана с Москвой — главными воздушными воротами России.

Модный показ от Аэрофлота
1 из 13

Почти столетняя история авиакомпании неразрывно связана с Москвой — главными воздушными воротами России.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Форму бортпроводников разных лет Аэрофлот представил в рамках Fashion-маркета — модного кластера фестиваля "Московские сезоны", посвященного 875-летию первопрестольной.

Модный показ от Аэрофлота
2 из 13

Форму бортпроводников разных лет Аэрофлот представил в рамках Fashion-маркета — модного кластера фестиваля "Московские сезоны", посвященного 875-летию первопрестольной.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

В разные годы униформу бортпроводников Аэрофлота разрабатывали лучшие российские модельеры.

Модный показ от Аэрофлота
3 из 13

В разные годы униформу бортпроводников Аэрофлота разрабатывали лучшие российские модельеры.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Для показа было подготовлено одиннадцать ее образцов — с 1960-х годов и до наших дней.

Модный показ от Аэрофлота
4 из 13

Для показа было подготовлено одиннадцать ее образцов — с 1960-х годов и до наших дней.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Стюардессы авиакомпании чувствовали себя как рыба в воде и на подиуме, и в живых декорациях на фоне цветущих роз — под прицелом фотокамер. Все-таки красота — страшная сила!

Модный показ от Аэрофлота
5 из 13

Стюардессы авиакомпании чувствовали себя как рыба в воде и на подиуме, и в живых декорациях на фоне цветущих роз — под прицелом фотокамер. Все-таки красота — страшная сила!

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Вниманию зрителей представили комплекты форменной одежды, которую носили бортпроводницы Аэрофлота в середине ХХ века, во время Олимпиады-80, в 1990-х и 2000-х годах, а также современные —темно-синий и узнаваемый во всем мире "красный мандарин".

Модный показ от Аэрофлота
6 из 13

Вниманию зрителей представили комплекты форменной одежды, которую носили бортпроводницы Аэрофлота в середине ХХ века, во время Олимпиады-80, в 1990-х и 2000-х годах, а также современные —темно-синий и узнаваемый во всем мире "красный мандарин".

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

"А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса — надежная, как весь гражданский флот", — пел Владимир Высоцкий в 1978 году. Все верно: в 1975-м для стюардесс международных линий обновили униформу. Темно-синий жакет был украшен белой оторочкой.

Модный показ от Аэрофлота
7 из 13

"А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса — надежная, как весь гражданский флот", — пел Владимир Высоцкий в 1978 году. Все верно: в 1975-м для стюардесс международных линий обновили униформу. Темно-синий жакет был украшен белой оторочкой.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Французский шик! Этот наряд бортпроводниц Аэрофлота вызывал у пассажиров особый восторг. Кстати, тоже 70-е — богатые на эксперименты с имиджем советских стюардесс.

Модный показ от Аэрофлота
8 из 13

Французский шик! Этот наряд бортпроводниц Аэрофлота вызывал у пассажиров особый восторг. Кстати, тоже 70-е — богатые на эксперименты с имиджем советских стюардесс.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"Красивое закулисье модного дефиле.
Модный показ от Аэрофлота
9 из 13
Красивое закулисье модного дефиле.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Королевы неба, небесные ласточки — во времена СССР стюардессы были эталоном стиля и грации. Впрочем, как и сейчас.

Модный показ от Аэрофлота
10 из 13

Королевы неба, небесные ласточки — во времена СССР стюардессы были эталоном стиля и грации. Впрочем, как и сейчас.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Супермодный в 1960-е годы аксессуар — круглая шляпка-таблетка, ставшая популярной благодаря Жаклин Кеннеди. На фото — летний вариант формы образца 1986 года со шляпкой родом из 1960-х. Сочетание белого и голубого символизирует лето и нежный цвет неба.

Модный показ от Аэрофлота
11 из 13

Супермодный в 1960-е годы аксессуар — круглая шляпка-таблетка, ставшая популярной благодаря Жаклин Кеннеди. На фото — летний вариант формы образца 1986 года со шляпкой родом из 1960-х. Сочетание белого и голубого символизирует лето и нежный цвет неба.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"Стюардессы, модели, артистки… и просто красавицы! Лица и гордость Аэрофлота.
Модный показ от Аэрофлота
12 из 13
Стюардессы, модели, артистки… и просто красавицы! Лица и гордость Аэрофлота.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"Ретро-дефиле бортпроводниц Аэрофлота стало ярким событием праздника и наглядным свидетельством того, как авиакомпания менялась и развивалась вместе с Москвой. Стильные образы прошлых лет и дня сегодняшнего порадовали москвичей и гостей именинницы-столицы.
Модный показ от Аэрофлота
13 из 13
Ретро-дефиле бортпроводниц Аэрофлота стало ярким событием праздника и наглядным свидетельством того, как авиакомпания менялась и развивалась вместе с Москвой. Стильные образы прошлых лет и дня сегодняшнего порадовали москвичей и гостей именинницы-столицы.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
1 из 13

Почти столетняя история авиакомпании неразрывно связана с Москвой — главными воздушными воротами России.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
2 из 13

Форму бортпроводников разных лет Аэрофлот представил в рамках Fashion-маркета — модного кластера фестиваля "Московские сезоны", посвященного 875-летию первопрестольной.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
3 из 13

В разные годы униформу бортпроводников Аэрофлота разрабатывали лучшие российские модельеры.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
4 из 13

Для показа было подготовлено одиннадцать ее образцов — с 1960-х годов и до наших дней.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
5 из 13

Стюардессы авиакомпании чувствовали себя как рыба в воде и на подиуме, и в живых декорациях на фоне цветущих роз — под прицелом фотокамер. Все-таки красота — страшная сила!

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
6 из 13

Вниманию зрителей представили комплекты форменной одежды, которую носили бортпроводницы Аэрофлота в середине ХХ века, во время Олимпиады-80, в 1990-х и 2000-х годах, а также современные —темно-синий и узнаваемый во всем мире "красный мандарин".

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
7 из 13

"А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса — надежная, как весь гражданский флот", — пел Владимир Высоцкий в 1978 году. Все верно: в 1975-м для стюардесс международных линий обновили униформу. Темно-синий жакет был украшен белой оторочкой.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
8 из 13

Французский шик! Этот наряд бортпроводниц Аэрофлота вызывал у пассажиров особый восторг. Кстати, тоже 70-е — богатые на эксперименты с имиджем советских стюардесс.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
9 из 13
Красивое закулисье модного дефиле.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
10 из 13

Королевы неба, небесные ласточки — во времена СССР стюардессы были эталоном стиля и грации. Впрочем, как и сейчас.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
11 из 13

Супермодный в 1960-е годы аксессуар — круглая шляпка-таблетка, ставшая популярной благодаря Жаклин Кеннеди. На фото — летний вариант формы образца 1986 года со шляпкой родом из 1960-х. Сочетание белого и голубого символизирует лето и нежный цвет неба.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
12 из 13
Стюардессы, модели, артистки… и просто красавицы! Лица и гордость Аэрофлота.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
13 из 13
Ретро-дефиле бортпроводниц Аэрофлота стало ярким событием праздника и наглядным свидетельством того, как авиакомпания менялась и развивалась вместе с Москвой. Стильные образы прошлых лет и дня сегодняшнего порадовали москвичей и гостей именинницы-столицы.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

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