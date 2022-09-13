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Модный показ от Аэрофлота: подарок Москве ко Дню города - РИА Новости, 13.09.2022
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Модный показ от Аэрофлота: подарок Москве ко Дню города
Модный показ от Аэрофлота: подарок Москве ко Дню города - РИА Новости, 13.09.2022
Модный показ от Аэрофлота: подарок Москве ко Дню города
Аэрофлот устроил модный показ для москвичей и гостей города в честь дня рождения столицы. Яркие моменты уникального дефиле на Тверском бульваре — в фотоленте... РИА Новости, 13.09.2022
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фото
аэрофлот
москва
мода
фото - туризм
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Аэрофлот устроил модный показ для москвичей и гостей города в честь дня рождения столицы. Яркие моменты уникального дефиле на Тверском бульваре — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, аэрофлот, москва, мода, фото - туризм
Фото, Аэрофлот, Москва, мода, Фото - Туризм
14:12 13.09.2022 (обновлено: 15:26 13.09.2022)
 

Модный показ от Аэрофлота: подарок Москве ко Дню города

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Аэрофлот устроил модный показ для москвичей и гостей города в честь дня рождения столицы. Яркие моменты уникального дефиле на Тверском бульваре — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Почти столетняя история авиакомпании неразрывно связана с Москвой — главными воздушными воротами России.

Модный показ от Аэрофлота
1 из 13

Почти столетняя история авиакомпании неразрывно связана с Москвой — главными воздушными воротами России.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Форму бортпроводников разных лет Аэрофлот представил в рамках Fashion-маркета — модного кластера фестиваля "Московские сезоны", посвященного 875-летию первопрестольной.

Модный показ от Аэрофлота
2 из 13

Форму бортпроводников разных лет Аэрофлот представил в рамках Fashion-маркета — модного кластера фестиваля "Московские сезоны", посвященного 875-летию первопрестольной.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

В разные годы униформу бортпроводников Аэрофлота разрабатывали лучшие российские модельеры.

Модный показ от Аэрофлота
3 из 13

В разные годы униформу бортпроводников Аэрофлота разрабатывали лучшие российские модельеры.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Для показа было подготовлено одиннадцать ее образцов — с 1960-х годов и до наших дней.

Модный показ от Аэрофлота
4 из 13

Для показа было подготовлено одиннадцать ее образцов — с 1960-х годов и до наших дней.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Стюардессы авиакомпании чувствовали себя как рыба в воде и на подиуме, и в живых декорациях на фоне цветущих роз — под прицелом фотокамер. Все-таки красота — страшная сила!

Модный показ от Аэрофлота
5 из 13

Стюардессы авиакомпании чувствовали себя как рыба в воде и на подиуме, и в живых декорациях на фоне цветущих роз — под прицелом фотокамер. Все-таки красота — страшная сила!

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Вниманию зрителей представили комплекты форменной одежды, которую носили бортпроводницы Аэрофлота в середине ХХ века, во время Олимпиады-80, в 1990-х и 2000-х годах, а также современные —темно-синий и узнаваемый во всем мире "красный мандарин".

Модный показ от Аэрофлота
6 из 13

Вниманию зрителей представили комплекты форменной одежды, которую носили бортпроводницы Аэрофлота в середине ХХ века, во время Олимпиады-80, в 1990-х и 2000-х годах, а также современные —темно-синий и узнаваемый во всем мире "красный мандарин".

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

"А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса — надежная, как весь гражданский флот", — пел Владимир Высоцкий в 1978 году. Все верно: в 1975-м для стюардесс международных линий обновили униформу. Темно-синий жакет был украшен белой оторочкой.

Модный показ от Аэрофлота
7 из 13

"А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса — надежная, как весь гражданский флот", — пел Владимир Высоцкий в 1978 году. Все верно: в 1975-м для стюардесс международных линий обновили униформу. Темно-синий жакет был украшен белой оторочкой.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Французский шик! Этот наряд бортпроводниц Аэрофлота вызывал у пассажиров особый восторг. Кстати, тоже 70-е — богатые на эксперименты с имиджем советских стюардесс.

Модный показ от Аэрофлота
8 из 13

Французский шик! Этот наряд бортпроводниц Аэрофлота вызывал у пассажиров особый восторг. Кстати, тоже 70-е — богатые на эксперименты с имиджем советских стюардесс.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"Красивое закулисье модного дефиле.
Модный показ от Аэрофлота
9 из 13
Красивое закулисье модного дефиле.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Королевы неба, небесные ласточки — во времена СССР стюардессы были эталоном стиля и грации. Впрочем, как и сейчас.

Модный показ от Аэрофлота
10 из 13

Королевы неба, небесные ласточки — во времена СССР стюардессы были эталоном стиля и грации. Впрочем, как и сейчас.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"

Супермодный в 1960-е годы аксессуар — круглая шляпка-таблетка, ставшая популярной благодаря Жаклин Кеннеди. На фото — летний вариант формы образца 1986 года со шляпкой родом из 1960-х. Сочетание белого и голубого символизирует лето и нежный цвет неба.

Модный показ от Аэрофлота
11 из 13

Супермодный в 1960-е годы аксессуар — круглая шляпка-таблетка, ставшая популярной благодаря Жаклин Кеннеди. На фото — летний вариант формы образца 1986 года со шляпкой родом из 1960-х. Сочетание белого и голубого символизирует лето и нежный цвет неба.

© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"Стюардессы, модели, артистки… и просто красавицы! Лица и гордость Аэрофлота.
Модный показ от Аэрофлота
12 из 13
Стюардессы, модели, артистки… и просто красавицы! Лица и гордость Аэрофлота.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
© Фото : ПАО "Аэрофлот"Ретро-дефиле бортпроводниц Аэрофлота стало ярким событием праздника и наглядным свидетельством того, как авиакомпания менялась и развивалась вместе с Москвой. Стильные образы прошлых лет и дня сегодняшнего порадовали москвичей и гостей именинницы-столицы.
Модный показ от Аэрофлота
13 из 13
Ретро-дефиле бортпроводниц Аэрофлота стало ярким событием праздника и наглядным свидетельством того, как авиакомпания менялась и развивалась вместе с Москвой. Стильные образы прошлых лет и дня сегодняшнего порадовали москвичей и гостей именинницы-столицы.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
 
ФотоАэрофлотМосквамодаФото - Туризм
 
 
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