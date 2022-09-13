Модный показ от Аэрофлота: подарок Москве ко Дню города

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"А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса — надежная, как весь гражданский флот", — пел Владимир Высоцкий в 1978 году. Все верно: в 1975-м для стюардесс международных линий обновили униформу. Темно-синий жакет был украшен белой оторочкой.