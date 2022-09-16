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В Москве полиция поймала живодера, издевавшегося над кошками
В Москве полиция поймала живодера, издевавшегося над кошками - РИА Новости, 16.09.2022
В Москве полиция поймала живодера, издевавшегося над кошками
Юноша в Москве всячески издевался над кошками, снимая процесс на видео, - полиция оперативно вычислила подозреваемого и спасла животных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T21:34
2022-09-16T21:34
2022-09-16T21:34
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Юноша в Москве всячески издевался над кошками, снимая процесс на видео, - полиция оперативно вычислила подозреваемого и спасла животных, сообщил РИА Новости источник.Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых неизвестный в черном пальто и с краской на лице всячески издевался над кошками. На одном из роликов "герой видео" угрожал "залить" животное из перцового баллончика, еще на одном - придавливал кота ногами. Публикация видео в СМИ вызвала общественный резонанс. По данным некоторых изданий, к дому "живодера из Москвы" стягивались неравнодушные граждане.По словам источника РИА Новости, прославившимся героем интернета оказался молодой человек. Разобраться в инциденте и спасти кошек от рук юноши удалось столичной полиции."Полиция оперативно установила, где живет юноша. По адресу проживания были изъяты кот и кошка, их передали ветеринарам", -рассказал собеседник агентства.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента.Судьба молодого человека не уточняется.
https://ria.ru/20220916/ubiystvo-1817444552.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве полиция поймала живодера, издевавшегося над кошками
Полиция поймала "живодера из Москвы", издевавшегося над кошками на роликах в соцсетях
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Юноша в Москве всячески издевался над кошками, снимая процесс на видео, - полиция оперативно вычислила подозреваемого и спасла животных, сообщил РИА Новости источник.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых неизвестный в черном пальто и с краской на лице всячески издевался над кошками. На одном из роликов "герой видео" угрожал "залить" животное из перцового баллончика, еще на одном - придавливал кота ногами. Публикация видео в СМИ вызвала общественный резонанс. По данным некоторых изданий, к дому "живодера из Москвы" стягивались неравнодушные граждане.
По словам источника РИА Новости, прославившимся героем интернета оказался молодой человек. Разобраться в инциденте и спасти кошек от рук юноши удалось столичной полиции.
"Полиция оперативно установила, где живет юноша. По адресу проживания были изъяты кот и кошка, их передали ветеринарам", -рассказал собеседник агентства.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Судьба молодого человека не уточняется.