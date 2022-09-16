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Американцы вывозят с Украины свое зерно, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
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Американцы вывозят с Украины свое зерно, заявил Путин
Американцы вывозят с Украины свое зерно, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Американцы вывозят с Украины свое зерно, заявил Путин
Американцы - прагматичный народ, они первыми снимают ограничения и вывозят зерно с Украины, при этом они вывозят свое зерно, оно принадлежит американским... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:12
2022-09-16T19:12
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Американцы - прагматичный народ, они первыми снимают ограничения и вывозят зерно с Украины, при этом они вывозят свое зерно, оно принадлежит американским компаниям, заявил президент РФ Владимир Путин."Сняли вроде как санкции с наших удобрений. Американцы, кстати, первыми сняли. Американцы вообще - прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете кто вывозит? Американские компании, они собственники этого зерна в основном, в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они свое зерно и вывозят", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220914/zerno-1816785247.html
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экономика, цены на нефть, украина, россия, узбекистан, владимир путин, оон
Экономика, Цены на нефть, Украина, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, ООН
19:12 16.09.2022
 
Американцы вывозят с Украины свое зерно, заявил Путин

Путин: США вывозят с Украины свое зерно, оно принадлежит американским компаниям

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМашина выгружает зерно
Машина выгружает зерно - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости
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Машина выгружает зерно. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Американцы - прагматичный народ, они первыми снимают ограничения и вывозят зерно с Украины, при этом они вывозят свое зерно, оно принадлежит американским компаниям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сняли вроде как санкции с наших удобрений. Американцы, кстати, первыми сняли. Американцы вообще - прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете кто вывозит? Американские компании, они собственники этого зерна в основном, в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они свое зерно и вывозят", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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