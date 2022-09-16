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Эрдоган заявил о сотрудничестве с ООН по вывозу украинского зерна

Эрдоган заявил о сотрудничестве с ООН по вывозу украинского зерна - РИА Новости, 16.09.2022

Эрдоган заявил о сотрудничестве с ООН по вывозу украинского зерна

Анкара ведет весьма продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:44

2022-09-16T12:44

2022-09-16T13:05

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Анкара ведет весьма продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Мы надеемся и молимся о том, чтобы наш вклад в решение конфликта на Украине помог остановить этот конфликт. Сейчас мы ведем очень продуктивное сотрудничество с заинтересованными сторонами и с ООН, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна по Черному морю", - сказал Эрдоган, выступая на заседании глав стран ШОС в Самарканде."Мы пытаемся уделить внимание тому, что украинское зерно должно доехать до наших братьев и сестер, в основном Африки, особенно тех, кто остро в этом нуждается", - подчеркнул турецкий лидер.Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, ранее призвал ООН повлиять на Еврокомиссию, чтобы они сняли ограничения по российским удобрениям и для развивающихся стран. Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Как отметил Путин, при этом покупать российские удобрения могут только страны-члены Евросоюза.Президент РФ также сообщил, что проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20220914/putin-1816840139.html

https://ria.ru/20220914/zerno-1816636084.html

https://ria.ru/20220914/zerno-1816785247.html

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