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Эрдоган заявил о сотрудничестве с ООН по вывозу украинского зерна - РИА Новости, 16.09.2022
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Эрдоган заявил о сотрудничестве с ООН по вывозу украинского зерна
Эрдоган заявил о сотрудничестве с ООН по вывозу украинского зерна - РИА Новости, 16.09.2022
Эрдоган заявил о сотрудничестве с ООН по вывозу украинского зерна
Анкара ведет весьма продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:44
2022-09-16T13:05
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Анкара ведет весьма продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Мы надеемся и молимся о том, чтобы наш вклад в решение конфликта на Украине помог остановить этот конфликт. Сейчас мы ведем очень продуктивное сотрудничество с заинтересованными сторонами и с ООН, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна по Черному морю", - сказал Эрдоган, выступая на заседании глав стран ШОС в Самарканде."Мы пытаемся уделить внимание тому, что украинское зерно должно доехать до наших братьев и сестер, в основном Африки, особенно тех, кто остро в этом нуждается", - подчеркнул турецкий лидер.Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, ранее призвал ООН повлиять на Еврокомиссию, чтобы они сняли ограничения по российским удобрениям и для развивающихся стран. Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Как отметил Путин, при этом покупать российские удобрения могут только страны-члены Евросоюза.Президент РФ также сообщил, что проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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оон, цены на нефть, владимир путин, антониу гутерреш, василий небензя, украина, россия, шос, еврокомиссия, африка
ООН, Цены на нефть, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Василий Небензя, Украина, Россия, ШОС, Еврокомиссия, Африка
12:44 16.09.2022 (обновлено: 13:05 16.09.2022)
 
Эрдоган заявил о сотрудничестве с ООН по вывозу украинского зерна

Эрдоган: Турция ведет продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Анкара ведет весьма продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Мы надеемся и молимся о том, чтобы наш вклад в решение конфликта на Украине помог остановить этот конфликт. Сейчас мы ведем очень продуктивное сотрудничество с заинтересованными сторонами и с ООН, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна по Черному морю", - сказал Эрдоган, выступая на заседании глав стран ШОС в Самарканде.
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"Мы пытаемся уделить внимание тому, что украинское зерно должно доехать до наших братьев и сестер, в основном Африки, особенно тех, кто остро в этом нуждается", - подчеркнул турецкий лидер.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, ранее призвал ООН повлиять на Еврокомиссию, чтобы они сняли ограничения по российским удобрениям и для развивающихся стран. Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Как отметил Путин, при этом покупать российские удобрения могут только страны-члены Евросоюза.
Президент РФ также сообщил, что проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.
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В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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ООНЦены на нефтьВладимир ПутинАнтониу ГутеррешВасилий НебензяУкраинаРоссияШОСЕврокомиссияАфрика
 
 
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