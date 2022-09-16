https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817415720.html
ГА ООН разрешила Зеленскому записать видеообращение с нарушением процедуры
ГА ООН разрешила Зеленскому записать видеообращение с нарушением процедуры - РИА Новости, 16.09.2022
ГА ООН разрешила Зеленскому записать видеообращение с нарушением процедуры
Генеральная ассамблея ООН разрешила Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то что в этом РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:08
2022-09-16T19:08
2022-09-16T22:45
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ООН, 16 сен — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН разрешила Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то что в этом году предполагается только очное участие всех делегатов, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что проголосовало за 101 государство, против — семь, в том числе Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия, воздержались — 19.Согласно тексту документа, копия которого есть в распоряжении агентства, не создавая прецедента для будущих недель высокого уровня, Генассамблея постановила: Как отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Москва выступает за то, чтобы такое право получили все нуждающиеся в этом лидеры стран, а не только Украина.Белоруссия, в свою очередь, предложила поправку, разрешающую записать видеообращение всем главам делегаций, которые не могут лично участвовать в заседании ГА по не зависящим от них причинам, не позволяющим им безопасно покинуть свою страну.Общие прения недели высокого уровня пройдут с 20 по 26 сентября.
https://ria.ru/20220913/lavrov-1816605259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, генеральная ассамблея оон, в мире, владимир зеленский, украина, белоруссия, россия, дмитрий полянский
ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Белоруссия, Россия, Дмитрий Полянский
19:08 16.09.2022 (обновлено: 22:45 16.09.2022)
ГА ООН разрешила Зеленскому записать видеообращение с нарушением процедуры
ГА ООН разрешила Зеленскому выступить на сессии в формате предзаписанного обращения
ООН, 16 сен — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН разрешила Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то что в этом году предполагается только очное участие всех делегатов, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что проголосовало за 101 государство, против — семь, в том числе Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия, воздержались — 19.
Согласно тексту документа, копия которого есть в распоряжении агентства, не создавая прецедента для будущих недель высокого уровня, Генассамблея постановила:
"Каждое государство-член, государство-наблюдатель и Европейский союз могут представить предзаписанное заявление главы, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будет проиграно в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений на 77-й сессии после вводного слова представителя страны, физически присутствующего в зале Ассамблеи".
Как отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Москва выступает за то, чтобы такое право получили все нуждающиеся в этом лидеры стран, а не только Украина.
Белоруссия, в свою очередь, предложила поправку, разрешающую записать видеообращение всем главам делегаций, которые не могут лично участвовать в заседании ГА по не зависящим от них причинам, не позволяющим им безопасно покинуть свою страну.
Общие прения недели высокого уровня пройдут с 20 по 26 сентября.