https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817415720.html

ГА ООН разрешила Зеленскому записать видеообращение с нарушением процедуры

ГА ООН разрешила Зеленскому записать видеообращение с нарушением процедуры - РИА Новости, 16.09.2022

ГА ООН разрешила Зеленскому записать видеообращение с нарушением процедуры

Генеральная ассамблея ООН разрешила Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то что в этом РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:08

2022-09-16T19:08

2022-09-16T22:45

оон

генеральная ассамблея оон

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дмитрий полянский

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ООН, 16 сен — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН разрешила Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то что в этом году предполагается только очное участие всех делегатов, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что проголосовало за 101 государство, против — семь, в том числе Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия, воздержались — 19.Согласно тексту документа, копия которого есть в распоряжении агентства, не создавая прецедента для будущих недель высокого уровня, Генассамблея постановила: Как отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Москва выступает за то, чтобы такое право получили все нуждающиеся в этом лидеры стран, а не только Украина.Белоруссия, в свою очередь, предложила поправку, разрешающую записать видеообращение всем главам делегаций, которые не могут лично участвовать в заседании ГА по не зависящим от них причинам, не позволяющим им безопасно покинуть свою страну.Общие прения недели высокого уровня пройдут с 20 по 26 сентября.

https://ria.ru/20220913/lavrov-1816605259.html

https://ria.ru/20220916/dialog-1817425579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оон, генеральная ассамблея оон, в мире, владимир зеленский, украина, белоруссия, россия, дмитрий полянский