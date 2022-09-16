https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817163694.html

В Крыму спрогнозировали будущее для Зеленского

В Крыму спрогнозировали будущее для Зеленского - РИА Новости, 16.09.2022

В Крыму спрогнозировали будущее для Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал преступными действия Владимира Зеленского на Украине и заявил, что его будущее — в тюремной камере. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T09:00

2022-09-16T09:00

2022-09-16T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

владимир константинов

россия

украина

донбасс

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал преступными действия Владимира Зеленского на Украине и заявил, что его будущее — в тюремной камере.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html

россия

украина

донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, владимир константинов, россия, украина, донбасс, республика крым