09:00 16.09.2022 (обновлено: 10:56 16.09.2022)
В Крыму спрогнозировали будущее для Зеленского
Константинов: Зеленскому придется ответить за все слова и поступки, его будущее в тюрьме
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал преступными действия Владимира Зеленского на Украине и заявил, что его будущее — в тюремной камере.
"Зеленский продолжает свою преступную политику на Украине. Это все можно квалифицировать как серьезное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа. Ему придется ответить за все слова и поступки. Его будущее только в тюремной камере", — сказал Константинов РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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