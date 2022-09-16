Рейтинг@Mail.ru
Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/zapad-1817410225.html
Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин
Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин
Западные страны - бывшие колониальные державы и они до сих пор не могут избавиться от привычки жить за чужой счет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:51
2022-09-16T19:03
россия
владимир путин
саммит шос в самарканде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Западные страны - бывшие колониальные державы и они до сих пор не могут избавиться от привычки жить за чужой счет, заявил президент России Владимир Путин."Это бывшие колониальные державы, но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счет. И до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике", - сказал Путин журналистам
https://ria.ru/20220914/pokhorony-1816711157.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817407727_0:0:2888:2166_1920x0_80_0_0_9a22cc4b463d219bf19ff43ccb978182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, саммит шос в самарканде
Россия, Владимир Путин, Саммит ШОС в Самарканде
18:51 16.09.2022 (обновлено: 19:03 16.09.2022)
 
Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин

Путин: Запад живет в парадигме колониальной философии, но пора меняться

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Западные страны - бывшие колониальные державы и они до сих пор не могут избавиться от привычки жить за чужой счет, заявил президент России Владимир Путин.
"Это бывшие колониальные державы, но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счет. И до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике", - сказал Путин журналистам
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 13:25
Песков ответил на сообщения, что Путина не пригласили на похороны королевы
 
РоссияВладимир ПутинСаммит ШОС в Самарканде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала