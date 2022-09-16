https://ria.ru/20220916/zapad-1817410225.html
Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин
Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин
Западные страны - бывшие колониальные державы и они до сих пор не могут избавиться от привычки жить за чужой счет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:51
2022-09-16T18:51
2022-09-16T19:03
россия
владимир путин
саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Западные страны - бывшие колониальные державы и они до сих пор не могут избавиться от привычки жить за чужой счет, заявил президент России Владимир Путин."Это бывшие колониальные державы, но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счет. И до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике", - сказал Путин журналистам
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россия, владимир путин, саммит шос в самарканде
Россия, Владимир Путин, Саммит ШОС в Самарканде
18:51 16.09.2022 (обновлено: 19:03 16.09.2022)
Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин
Путин: Запад живет в парадигме колониальной философии, но пора меняться