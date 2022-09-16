https://ria.ru/20220916/zapad-1817410225.html

Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин

Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022

Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин

Западные страны - бывшие колониальные державы и они до сих пор не могут избавиться от привычки жить за чужой счет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:51

2022-09-16T18:51

2022-09-16T19:03

россия

владимир путин

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Западные страны - бывшие колониальные державы и они до сих пор не могут избавиться от привычки жить за чужой счет, заявил президент России Владимир Путин."Это бывшие колониальные державы, но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счет. И до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике", - сказал Путин журналистам

https://ria.ru/20220914/pokhorony-1816711157.html

россия

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2022

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россия, владимир путин, саммит шос в самарканде