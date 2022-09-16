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Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России
Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России
На протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:33
2022-09-16T18:47
россия
владимир путин
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в мире
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. На протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России, заявил президент РФ Владимир Путин."На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой", - сказал Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.
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Россия, Владимир Путин, Самарканд, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, В мире, СССР
18:33 16.09.2022 (обновлено: 18:47 16.09.2022)
 
Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России

Президент Путин: на протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. На протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой", - сказал Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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РоссияВладимир ПутинСамаркандШОССаммит ШОС в СамаркандеВ миреСССР
 
 
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