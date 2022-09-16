https://ria.ru/20220916/zapad-1817400861.html
Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России
Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России
На протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:33
2022-09-16T18:33
2022-09-16T18:47
россия
владимир путин
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саммит шос в самарканде
в мире
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. На протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России, заявил президент РФ Владимир Путин."На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой", - сказал Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.
https://ria.ru/20220916/anklav-1817403833.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, самарканд, шос, саммит шос в самарканде, в мире, ссср
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18:33 16.09.2022 (обновлено: 18:47 16.09.2022)
Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России
Президент Путин: на протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России