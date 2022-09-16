https://ria.ru/20220916/zapad-1817400861.html

Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России

Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России - РИА Новости, 16.09.2022

Путин заявил, что на Западе культивировалась идея развала России

На протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:33

2022-09-16T18:33

2022-09-16T18:47

россия

владимир путин

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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. На протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России, заявил президент РФ Владимир Путин."На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой", - сказал Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.

https://ria.ru/20220916/anklav-1817403833.html

россия

самарканд

ссср

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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