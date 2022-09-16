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Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с Запорожской АЭС
Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с Запорожской АЭС
Власти Энергодара в Запорожской области сообщили о начале обстрела украинскими военными береговой линии в непосредственной близости от Запорожской АЭС. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:01
2022-09-16T14:01
2022-09-16T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Власти Энергодара в Запорожской области сообщили о начале обстрела украинскими военными береговой линии в непосредственной близости от Запорожской АЭС."Националисты ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС!" - говорится в Telegram-канале администрации города.Власти просят жителей проследовать в безопасное место, а также помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха.
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:01 16.09.2022 (обновлено: 14:02 16.09.2022)
Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с Запорожской АЭС
Власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ береговой линии рядом с Запорожской АЭС