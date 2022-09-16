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Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с Запорожской АЭС

Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.09.2022

Украинские войска обстреливают береговую линию рядом с Запорожской АЭС

Власти Энергодара в Запорожской области сообщили о начале обстрела украинскими военными береговой линии в непосредственной близости от Запорожской АЭС. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:01

2022-09-16T14:01

2022-09-16T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Власти Энергодара в Запорожской области сообщили о начале обстрела украинскими военными береговой линии в непосредственной близости от Запорожской АЭС."Националисты ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС!" - говорится в Telegram-канале администрации города.Власти просят жителей проследовать в безопасное место, а также помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха.

энергодар

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины