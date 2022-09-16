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В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ - РИА Новости, 16.09.2022
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В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ
В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ - РИА Новости, 16.09.2022
В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ
Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость, заявил преедседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T01:08
2022-09-16T01:38
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость, заявил преедседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял документ с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета, два выступили против, еще семь воздержались. До этого миссия посещала станцию, оставив там на постоянной основе двух своих представителей.По его словам, в принятом документе агентства, несмотря на полученные доказательства, так и не прозвучало, что главный и единственный виновник обстрелов АЭС — украинские войска, в то время как российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220915/magate-1817137959.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс
В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
01:08 16.09.2022 (обновлено: 01:38 16.09.2022)
 
В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ

Член ГСА Запорожской области Рогов заявил о разочаровании резолюцией МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость, заявил преедседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял документ с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета, два выступили против, еще семь воздержались. До этого миссия посещала станцию, оставив там на постоянной основе двух своих представителей.

"Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование", — пояснил Рогов.

По его словам, в принятом документе агентства, несмотря на полученные доказательства, так и не прозвучало, что главный и единственный виновник обстрелов АЭС — украинские войска, в то время как российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

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В миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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