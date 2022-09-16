01:08 16.09.2022 (обновлено: 01:38 16.09.2022)
В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ
Член ГСА Запорожской области Рогов заявил о разочаровании резолюцией МАГАТЭ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость, заявил преедседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял документ с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета, два выступили против, еще семь воздержались. До этого миссия посещала станцию, оставив там на постоянной основе двух своих представителей.
"Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование", — пояснил Рогов.
По его словам, в принятом документе агентства, несмотря на полученные доказательства, так и не прозвучало, что главный и единственный виновник обстрелов АЭС — украинские войска, в то время как российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.