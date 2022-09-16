https://ria.ru/20220916/zaes-1817144148.html

В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ

В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ - РИА Новости, 16.09.2022

В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ

Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость, заявил преедседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T01:08

2022-09-16T01:08

2022-09-16T01:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость, заявил преедседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял документ с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета, два выступили против, еще семь воздержались. До этого миссия посещала станцию, оставив там на постоянной основе двух своих представителей.По его словам, в принятом документе агентства, несмотря на полученные доказательства, так и не прозвучало, что главный и единственный виновник обстрелов АЭС — украинские войска, в то время как российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних террористических угроз.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220915/magate-1817137959.html

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