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В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин
В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.09.2022
В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что серьезные боестолкновения имели место в восточной части Яровой, ситуация в районе населенного... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T23:21
2022-09-16T23:21
2022-09-16T23:27
специальная военная операция на украине
яровое
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что серьезные боестолкновения имели место в восточной части Яровой, ситуация в районе населенного пункта неоднозначная."Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация пока там неоднозначна, но тем не менее наши подразделения - просто молодцы", - отметил глава ДНР в видеообращении в Telegram-канале.
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яровое, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Яровое, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире, Вооруженные силы Украины
23:21 16.09.2022 (обновлено: 23:27 16.09.2022)
В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин
Пушилин: в районе Яровой были серьезные боестолкновения, ситуация неоднозначная