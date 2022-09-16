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В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/yarovaya-1817471824.html
В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин
В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.09.2022
В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что серьезные боестолкновения имели место в восточной части Яровой, ситуация в районе населенного... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T23:21
2022-09-16T23:27
специальная военная операция на украине
яровое
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что серьезные боестолкновения имели место в восточной части Яровой, ситуация в районе населенного пункта неоднозначная."Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация пока там неоднозначна, но тем не менее наши подразделения - просто молодцы", - отметил глава ДНР в видеообращении в Telegram-канале.
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яровое, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Яровое, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире, Вооруженные силы Украины
23:21 16.09.2022 (обновлено: 23:27 16.09.2022)
 
В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин

Пушилин: в районе Яровой были серьезные боестолкновения, ситуация неоднозначная

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР в селе Пищевик
Военнослужащие ДНР в селе Пищевик - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ДНР в селе Пищевик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что серьезные боестолкновения имели место в восточной части Яровой, ситуация в районе населенного пункта неоднозначная.
"Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация пока там неоднозначна, но тем не менее наши подразделения - просто молодцы", - отметил глава ДНР в видеообращении в Telegram-канале.
Военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 23:06Специальная военная операция на Украине
Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил
 
Специальная военная операция на УкраинеЯровоеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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