https://ria.ru/20220916/yarovaya-1817471824.html

В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин

В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.09.2022

В районе Яровой были серьезные боестолкновения, заявил Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что серьезные боестолкновения имели место в восточной части Яровой, ситуация в районе населенного... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T23:21

2022-09-16T23:21

2022-09-16T23:27

специальная военная операция на украине

яровое

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775978092_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_5d9643a12b77d364ce62dd2edd8faef7.jpg

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что серьезные боестолкновения имели место в восточной части Яровой, ситуация в районе населенного пункта неоднозначная."Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация пока там неоднозначна, но тем не менее наши подразделения - просто молодцы", - отметил глава ДНР в видеообращении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220916/kherson-1817470669.html

яровое

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яровое, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, вооруженные силы украины