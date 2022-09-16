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В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы
В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы - РИА Новости, 16.09.2022
В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы
Инженерные подразделения в Мелитополе выявили взрывоопасные предметы и уничтожили их контролируемым подрывом, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:04
2022-09-16T15:04
2022-09-16T15:31
мелитополь
специальная военная операция на украине
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Инженерные подразделения в Мелитополе выявили взрывоопасные предметы и уничтожили их контролируемым подрывом, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В ходе обследования территории города инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы и часть из них была уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время", – написал Рогов в своем Telegram-каналеРанее Рогов писал, что в Мелитополе прозвучал одиночный взрыв.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:04 16.09.2022 (обновлено: 15:31 16.09.2022)
В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы
Рогов: в Мелитополе инженеры уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы