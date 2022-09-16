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В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы

В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы - РИА Новости, 16.09.2022

В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы

Инженерные подразделения в Мелитополе выявили взрывоопасные предметы и уничтожили их контролируемым подрывом, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:04

2022-09-16T15:04

2022-09-16T15:31

мелитополь

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Инженерные подразделения в Мелитополе выявили взрывоопасные предметы и уничтожили их контролируемым подрывом, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В ходе обследования территории города инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы и часть из них была уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время", – написал Рогов в своем Telegram-каналеРанее Рогов писал, что в Мелитополе прозвучал одиночный взрыв.

https://ria.ru/20220916/vzryv-1817235726.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мелитополь, владимир рогов, запорожская область, ситуация в днр и лнр, в мире, украина