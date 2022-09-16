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В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы
В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы - РИА Новости, 16.09.2022
В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы
Инженерные подразделения в Мелитополе выявили взрывоопасные предметы и уничтожили их контролируемым подрывом, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:04
2022-09-16T15:31
мелитополь
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Инженерные подразделения в Мелитополе выявили взрывоопасные предметы и уничтожили их контролируемым подрывом, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В ходе обследования территории города инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы и часть из них была уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время", – написал Рогов в своем Telegram-каналеРанее Рогов писал, что в Мелитополе прозвучал одиночный взрыв.
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мелитополь
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мелитополь, владимир рогов, запорожская область, ситуация в днр и лнр, в мире, украина
Мелитополь, Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Украина
15:04 16.09.2022 (обновлено: 15:31 16.09.2022)
 
В Мелитополе уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы

Рогов: в Мелитополе инженеры уничтожили контролируемым подрывом взрывоопасные предметы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Инженерные подразделения в Мелитополе выявили взрывоопасные предметы и уничтожили их контролируемым подрывом, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В ходе обследования территории города инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы и часть из них была уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время", – написал Рогов в своем Telegram-канале
Ранее Рогов писал, что в Мелитополе прозвучал одиночный взрыв.
Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 13:20Специальная военная операция на Украине
Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВладимир РоговЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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