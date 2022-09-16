https://ria.ru/20220916/vzryv-1817235726.html

Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске - РИА Новости, 16.09.2022

Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

При взрыве в здании генпрокуратуры Луганской Народной Республики погиб глава ведомства Сергей Горенко, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:20

2022-09-16T13:20

2022-09-16T15:23

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. При взрыве в здании генпрокуратуры Луганской Народной Республики погиб глава ведомства Сергей Горенко, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Сергей Горенко погиб при взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства. — Прим. ред.) в здании Генпрокуратуры в Луганске", — сообщил Киселев.Вместе с ним погибла его заместитель Екатерина Стегленко.Около полудня в здании, расположенном в центре города, прогремел взрыв. Силовики оцепили район.На месте работают аварийные и спасательные службы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220916/obstrel-1817190405.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганск, луганская народная республика