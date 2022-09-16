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Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/vzryv-1817235726.html
Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске
Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске - РИА Новости, 16.09.2022
Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске
При взрыве в здании генпрокуратуры Луганской Народной Республики погиб глава ведомства Сергей Горенко, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:20
2022-09-16T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. При взрыве в здании генпрокуратуры Луганской Народной Республики погиб глава ведомства Сергей Горенко, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Сергей Горенко погиб при взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства. — Прим. ред.) в здании Генпрокуратуры в Луганске", — сообщил Киселев.Вместе с ним погибла его заместитель Екатерина Стегленко.Около полудня в здании, расположенном в центре города, прогремел взрыв. Силовики оцепили район.На месте работают аварийные и спасательные службы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220916/obstrel-1817190405.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Луганская Народная Республика
13:20 16.09.2022 (обновлено: 15:23 16.09.2022)
 
Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Помощник главы МВД ЛНР сообщил о гибели генпрокурора Горенко при взрыве в Луганске

© Фото : пресс-служба Генпрокуратуры ЛНРГенеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко
Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР
Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. При взрыве в здании генпрокуратуры Луганской Народной Республики погиб глава ведомства Сергей Горенко, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
"Сергей Горенко погиб при взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства. — Прим. ред.) в здании Генпрокуратуры в Луганске", — сообщил Киселев.
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Вместе с ним погибла его заместитель Екатерина Стегленко.
Около полудня в здании, расположенном в центре города, прогремел взрыв. Силовики оцепили район.
На месте работают аварийные и спасательные службы.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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