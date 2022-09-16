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Выставка-инсталляция о Петре I открылась в Новом Манеже - РИА Новости, 16.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220916/vystavka-1817183831.html
Выставка-инсталляция о Петре I открылась в Новом Манеже
Выставка-инсталляция о Петре I открылась в Новом Манеже - РИА Новости, 16.09.2022
Выставка-инсталляция о Петре I открылась в Новом Манеже
Выставка-инсталляция "Новый человек", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, открылась в Новом Манеже. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:02
2022-09-16T13:08
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выставка-инсталляция "Новый человек", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, открылась в Новом Манеже. Выставку проводит музейно-выставочный центр РОСИЗО при поддержке Минкультуры РФ и при участии ряда ведущих российских музеев, в том числе ГМИИ имени Пушкина, Государственного Исторического музея, Русского музея, Музея Востока, Музея военной формы, а также Российской государственной библиотеки и Госфильмофонда РФ."Петр I — для нас большой герой, который сделал возможным для нас создавать такое количество проектов, быть такими, какие мы есть, жить так, как мы живем", — сказала гендиректор РОСИЗО Ольга Галактионова в ходе превью накануне открытия проекта для широкой публики.Выставка посвящена преобразованиям Петра I и демонстрирует революционность его реформ, а также рассказывает о внутренних и внешних изменениях человека того времени. Посетители узнают о быте, моде, светской культуре, о новой роли женщины в обществе Петровской эпохи, а также о вкладе императора в науку и образование. В экспозиции — более 180 вещей. Это архивные документы, живописные работы, предметы мебели, одежды, быта, скульптуры, печатные издания, эскизы костюмов. В частности, среди экспонатов Табель о рангах 1722 года, Азбука гражданская с нравоучениями 1877 года, правленая рукой Петра Великого, первая русская газета "Ведомости" 1717 года и собственноручный рисунок Петра трехполосного флага 1699 года.Выставка продлится до 6 ноября 2022 года.
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новости культуры, росизо, русский музей, россия, петр i, российская государственная библиотека, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, исторический музей, музей востока (москва), госфильмофонд рф
Культура, Новости культуры, РОСИЗО, Русский музей, Россия, Петр I, Российская государственная библиотека, Выставки, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Исторический музей, Музей Востока (Москва), Госфильмофонд РФ
13:02 16.09.2022 (обновлено: 13:08 16.09.2022)
 
Выставка-инсталляция о Петре I открылась в Новом Манеже

Выставка "Новый человек" о Петре I открылась в Новом Манеже

© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗОЭскиз мужских костюмов. Два крестьянина в сорочке и сермяге. Молодой боярин в кафтане. Пожилой боярин в ферязи и однорядке. С XIV до XVIII века. 1860-1869 гг.
Эскиз мужских костюмов. Два крестьянина в сорочке и сермяге. Молодой боярин в кафтане. Пожилой боярин в ферязи и однорядке. С XIV до XVIII века. 1860-1869 гг.
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗО
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выставка-инсталляция "Новый человек", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, открылась в Новом Манеже.
Выставку проводит музейно-выставочный центр РОСИЗО при поддержке Минкультуры РФ и при участии ряда ведущих российских музеев, в том числе ГМИИ имени Пушкина, Государственного Исторического музея, Русского музея, Музея Востока, Музея военной формы, а также Российской государственной библиотеки и Госфильмофонда РФ.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

На открытии выставки-инсталляции "Новый человек" в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I

На открытии выставки-инсталляции Новый человек в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I
1 из 5

На открытии выставки-инсталляции "Новый человек" в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Выставочный проект посвящен преобразованиям великого императора, а также внутренним и внешним изменениям человека Петровской эпохи

Посетители на открытии выставки-инсталляции Новый человек в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I
2 из 5

Выставочный проект посвящен преобразованиям великого императора, а также внутренним и внешним изменениям человека Петровской эпохи

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Посетительница на открытии выставки-инсталляции "Новый человек"

Посетительница на открытии выставки-инсталляции Новый человек в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I
3 из 5

Посетительница на открытии выставки-инсталляции "Новый человек"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗО

Портрет императрицы Екатерины I, первая половина XVIII века

Портрет императрицы Екатерины I. Первая половина XVIII в.
4 из 5

Портрет императрицы Екатерины I, первая половина XVIII века

© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗО
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Посетительница на открытии выставки в Новом Манеже

Посетительница на открытии выставки-инсталляции Новый человек в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I
5 из 5

Посетительница на открытии выставки в Новом Манеже

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 5

На открытии выставки-инсталляции "Новый человек" в Новом Манеже, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 5

Выставочный проект посвящен преобразованиям великого императора, а также внутренним и внешним изменениям человека Петровской эпохи

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 5

Посетительница на открытии выставки-инсталляции "Новый человек"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 5

Портрет императрицы Екатерины I, первая половина XVIII века

© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗО
5 из 5

Посетительница на открытии выставки в Новом Манеже

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
"Петр I — для нас большой герой, который сделал возможным для нас создавать такое количество проектов, быть такими, какие мы есть, жить так, как мы живем", — сказала гендиректор РОСИЗО Ольга Галактионова в ходе превью накануне открытия проекта для широкой публики.
Выставка посвящена преобразованиям Петра I и демонстрирует революционность его реформ, а также рассказывает о внутренних и внешних изменениях человека того времени. Посетители узнают о быте, моде, светской культуре, о новой роли женщины в обществе Петровской эпохи, а также о вкладе императора в науку и образование.
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗОМахаев М.И. Усадьба А. П. Бестужева-Рюмина на Каменном острове 1734 г.
Махаев М.И. Усадьба А. П. Бестужева-Рюмина на Каменном острове 1734 г.
1 из 3
Махаев М.И. Усадьба А. П. Бестужева-Рюмина на Каменном острове 1734 г.
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗО
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗОПикарт П. Полтавская баталия 27 июня 1709 года.
Пикарт П. Полтавская баталия 27 июня 1709 года
2 из 3
Пикарт П. Полтавская баталия 27 июня 1709 года.
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗО
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗОПикарт П. Торжественные похороны Ф.А. Головина. 1706 г.
Пикарт П. Торжественные похороны Ф.А. Головина. 1706 г.
3 из 3
Пикарт П. Торжественные похороны Ф.А. Головина. 1706 г.
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗО
1 из 3
Махаев М.И. Усадьба А. П. Бестужева-Рюмина на Каменном острове 1734 г.
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗО
2 из 3
Пикарт П. Полтавская баталия 27 июня 1709 года.
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗО
3 из 3
Пикарт П. Торжественные похороны Ф.А. Головина. 1706 г.
© Фото предоставила пресс-служба РОСИЗО
В экспозиции — более 180 вещей. Это архивные документы, живописные работы, предметы мебели, одежды, быта, скульптуры, печатные издания, эскизы костюмов. В частности, среди экспонатов Табель о рангах 1722 года, Азбука гражданская с нравоучениями 1877 года, правленая рукой Петра Великого, первая русская газета "Ведомости" 1717 года и собственноручный рисунок Петра трехполосного флага 1699 года.
Выставка продлится до 6 ноября 2022 года.

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