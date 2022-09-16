https://ria.ru/20220916/vystavka-1817183831.html

Выставка-инсталляция о Петре I открылась в Новом Манеже

Выставка-инсталляция о Петре I открылась в Новом Манеже - РИА Новости, 16.09.2022

Выставка-инсталляция о Петре I открылась в Новом Манеже

Выставка-инсталляция "Новый человек", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, открылась в Новом Манеже. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:02

2022-09-16T13:02

2022-09-16T13:08

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выставка-инсталляция "Новый человек", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, открылась в Новом Манеже. Выставку проводит музейно-выставочный центр РОСИЗО при поддержке Минкультуры РФ и при участии ряда ведущих российских музеев, в том числе ГМИИ имени Пушкина, Государственного Исторического музея, Русского музея, Музея Востока, Музея военной формы, а также Российской государственной библиотеки и Госфильмофонда РФ."Петр I — для нас большой герой, который сделал возможным для нас создавать такое количество проектов, быть такими, какие мы есть, жить так, как мы живем", — сказала гендиректор РОСИЗО Ольга Галактионова в ходе превью накануне открытия проекта для широкой публики.Выставка посвящена преобразованиям Петра I и демонстрирует революционность его реформ, а также рассказывает о внутренних и внешних изменениях человека того времени. Посетители узнают о быте, моде, светской культуре, о новой роли женщины в обществе Петровской эпохи, а также о вкладе императора в науку и образование. В экспозиции — более 180 вещей. Это архивные документы, живописные работы, предметы мебели, одежды, быта, скульптуры, печатные издания, эскизы костюмов. В частности, среди экспонатов Табель о рангах 1722 года, Азбука гражданская с нравоучениями 1877 года, правленая рукой Петра Великого, первая русская газета "Ведомости" 1717 года и собственноручный рисунок Петра трехполосного флага 1699 года.Выставка продлится до 6 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20220913/muzei-1816430287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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