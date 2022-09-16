https://ria.ru/20220916/vybrosy-1817291938.html
Принуждение сокращать выбросы подрывает сотрудничество, заявили в ШОС
Принуждение сокращать выбросы подрывает сотрудничество, заявили в ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Принуждение сокращать выбросы подрывает сотрудничество, заявили в ШОС
Односторонние принудительные меры по сокращению развивающимися странами выбросов подрывают сотрудничество, ослабляют способность решать проблемы климата,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:23
2022-09-16T15:23
2022-09-16T15:23
в мире
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Односторонние принудительные меры по сокращению развивающимися странами выбросов подрывают сотрудничество, ослабляют способность решать проблемы климата, говорится в заявлении лидеров стран ШОС по климату по итогам саммита.В тексте документа также отмечается, что не все развитые страны выполнили свои обязательства по климатическому финансированию, включая мобилизацию 100 миллиардов долларов в год к 2020 году."Призываем их выполнить обязательства как можно скорее, чтобы внести существенный вклад в установление новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года и увеличить необходимую поддержку развивающихся стран в области финансирования, разработки и передачи технологий и наращивания потенциала, чтобы помочь развивающимся странам принять меры по борьбе с изменением климата в контексте устойчивого развития", - отмечается в заявлении, где также говорится о недопустимости принуждения сокращения выбросов в ущерб развитию."Государства-члены выступают за сбалансированное соотношение между сокращением выбросов и развитием, поддерживая "справедливый переход". Подчеркиваем, что выбросы парниковых газов на душу населения в развивающихся странах ниже, чем в развитых странах. Права развивающихся стран на независимое и устойчивое развитие должны быть обеспечены... В Парижском соглашении зафиксировано, что в процессе устойчивого развития и искоренения нищеты достижение пика выбросов парниковых газов потребует более длительного времени от развивающихся стран", - сообщается в заявлении."Односторонние принудительные меры нарушают многосторонние принципы, серьезно подрывают многостороннее сотрудничество, коллективные и национальные усилия по решению проблем с изменением климата, а также ослабляют способность стран к решению проблем с изменением климата", - отметили лидеры стран.
https://ria.ru/20220725/vybrosy-1804860782.html
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в мире, шос, экология
Принуждение сокращать выбросы подрывает сотрудничество, заявили в ШОС
ШОС: принуждение развивающихся стран сокращать выбросы подрывает сотрудничество
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Односторонние принудительные меры по сокращению развивающимися странами выбросов подрывают сотрудничество, ослабляют способность решать проблемы климата, говорится
в заявлении лидеров стран ШОС по климату по итогам саммита.
В тексте документа также отмечается, что не все развитые страны выполнили свои обязательства по климатическому финансированию, включая мобилизацию 100 миллиардов долларов в год к 2020 году.
"Призываем их выполнить обязательства как можно скорее, чтобы внести существенный вклад в установление новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года и увеличить необходимую поддержку развивающихся стран в области финансирования, разработки и передачи технологий и наращивания потенциала, чтобы помочь развивающимся странам принять меры по борьбе с изменением климата в контексте устойчивого развития", - отмечается в заявлении, где также говорится о недопустимости принуждения сокращения выбросов в ущерб развитию.
"Государства-члены выступают за сбалансированное соотношение между сокращением выбросов и развитием, поддерживая "справедливый переход". Подчеркиваем, что выбросы парниковых газов на душу населения в развивающихся странах ниже, чем в развитых странах. Права развивающихся стран на независимое и устойчивое развитие должны быть обеспечены... В Парижском соглашении зафиксировано, что в процессе устойчивого развития и искоренения нищеты достижение пика выбросов парниковых газов потребует более длительного времени от развивающихся стран", - сообщается в заявлении.
"Односторонние принудительные меры нарушают многосторонние принципы, серьезно подрывают многостороннее сотрудничество, коллективные и национальные усилия по решению проблем с изменением климата, а также ослабляют способность стран к решению проблем с изменением климата", - отметили лидеры стран.