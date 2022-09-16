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Путин назвал условие встречи с Зеленским - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин назвал условие встречи с Зеленским
Путин назвал условие встречи с Зеленским - РИА Новости, 16.09.2022
Путин назвал условие встречи с Зеленским
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, если Киев будет на это согласен, но пока украинские власти отказываются. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:46
2022-09-16T19:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, если Киев будет на это согласен, но пока украинские власти отказываются."Он (Эрдоган) предлагает и встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан."Первое условие (чтобы встреча состоялась) - чтобы они (киевские власти) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов - не надо", - добавил Путин.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220901/peregovory-1813606211.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
60
353
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"Ну не готов – не надо" – Путин о возможной встрече с Зеленским
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, если Киев будет на это согласен, но пока украинские власти отказываются.
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владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:46 16.09.2022 (обновлено: 19:56 16.09.2022)
 
Путин назвал условие встречи с Зеленским

Путин заявил, что для встречи с Зеленским необходимо согласие Киева

Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, если Киев будет на это согласен, но пока украинские власти отказываются.
"Он (Эрдоган) предлагает и встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
"Первое условие (чтобы встреча состоялась) - чтобы они (киевские власти) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов - не надо", - добавил Путин.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

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