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Кисида готов ко встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий
Кисида готов ко встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий - РИА Новости, 16.09.2022
Кисида готов ко встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий
Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов ко встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий, заявил на пресс-конференции в Токио... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:25
2022-09-16T09:25
2022-09-16T09:25
в мире
япония
кндр (северная корея)
пхеньян
токио
ким чен ын
фумио кисида
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов ко встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Наша страна последовательно выступает за комплексное решение на основе японо-северкорейской декларации (2002 года) проблемы похищенных Северной Кореей японских граждан, ядерной и ракетной проблемы, подведение черты под несчастным прошлым и стремление к нормализации отношений. Это направление неизменно. Премьер-министр Кисида готов без предварительных условий провести встречу с Ким Чен Ыном. Мы готовы принять все меры для скорейшего возвращения на родину всех похищенных", - сказал Мацуно.Токио настаивает, что спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по меньшей мере 17 граждан Японии, КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро из них смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 и 2004 годах. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли, однако Япония считает представленные доказательства смерти фальшивыми и требует выдачи всех людей, которых называет заложниками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кндр (северная корея), пхеньян, токио, ким чен ын, фумио кисида, хирокадзу мацуно
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Токио, Ким Чен Ын, Фумио Кисида, Хирокадзу Мацуно
Кисида готов ко встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий
Правительство Японии: Кисида готов ко встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий
ТОКИО, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов ко встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Наша страна последовательно выступает за комплексное решение на основе японо-северкорейской декларации (2002 года) проблемы похищенных Северной Кореей японских граждан, ядерной и ракетной проблемы, подведение черты под несчастным прошлым и стремление к нормализации отношений. Это направление неизменно. Премьер-министр Кисида готов без предварительных условий провести встречу с Ким Чен Ыном. Мы готовы принять все меры для скорейшего возвращения на родину всех похищенных", - сказал Мацуно.
Токио настаивает, что спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по меньшей мере 17 граждан Японии, КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро из них смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 и 2004 годах. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли, однако Япония считает представленные доказательства смерти фальшивыми и требует выдачи всех людей, которых называет заложниками.