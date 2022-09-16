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Стоимость визы в Швейцарию для россиян выросла до 80 евро

Стоимость визы в Швейцарию для россиян выросла до 80 евро - РИА Новости, 16.09.2022

Стоимость визы в Швейцарию для россиян выросла до 80 евро

Стоимость визы в Швейцарию для гражданина России выросла с 35 до 80 евро, срок оформления увеличен с 5 до 15 дней, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:02

2022-09-16T16:02

2022-09-16T16:38

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ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Стоимость визы в Швейцарию для гражданина России выросла с 35 до 80 евро, срок оформления увеличен с 5 до 15 дней, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь швейцарского государственного секретариата по вопросам миграции Лукас Ридер.Ранее швейцарские власти заявили РИА Новости, что действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено с 19 сентября."Для российских граждан вместо этого (соглашение с РФ об упрощении процедуры выдачи виз – ред.) применяются общие условия въезда в Шенгенскую зону, и соответствующие визовые процедуры возвращаются к обычным правилам визового кодекса. Это означает, что с российскими гражданами будут обращаться так же, как с гражданами других национальностей, которые не имеют специальных соглашений со Швейцарией", - сказал он.Также Ридер уточнил новые условия получения виз. По его словам, необходимы документы, подтверждающие цель поездки, они определены в общем Шенгенском списке. Он отметил, что больше нет исключений для указанных категорий заинтересованных лиц. Кроме того, стоимость визы увеличена до 80 евро (вместо 35 евро), как и для граждан других стран. Сроки обработки увеличены, чтобы соответствовать стандартным срокам Шенгенской зоны, то есть 15 дней вместо 5 дней, сообщил он.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220916/latviya-1817172949.html

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