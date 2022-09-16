https://ria.ru/20220916/vizy-1817221436.html
Соглашение о визах между Швейцарией и Россией приостановят с 19 сентября
Соглашение о визах между Швейцарией и Россией приостановят с 19 сентября - РИА Новости, 16.09.2022
Соглашение о визах между Швейцарией и Россией приостановят с 19 сентября
Действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено с 19 сентября, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:49
2022-09-16T12:49
2022-09-16T13:00
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ЦЮРИХ, 16 сен - РИА Новости. Действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено с 19 сентября, сообщил РИА Новости официальный представитель швейцарского Государственного секретариата по миграции Лукас Ридер.В пятницу стало известно, что Федеральный совет (правительство) Швейцарии вслед за Евросоюзом решил полностью приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз."Действие соглашения об упрощении визового режима с Россией приостанавливается с 19 сентября 2022 года", - заявил Ридер.Евросоюз с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.Соглашение об упрощении процедуры выдачи виз, подписанное между РФ и Швейцарией, действует с 1 февраля 2011 года. Швейцария не является членом Евросоюза, но входит в шенгенскую зону.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
https://ria.ru/20220916/latviya-1817172949.html
https://ria.ru/20220915/inkvizitsiya-1817079212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, швейцария, россия
В мире, Швейцария, Россия
12:49 16.09.2022 (обновлено: 13:00 16.09.2022)
Соглашение о визах между Швейцарией и Россией приостановят с 19 сентября
Соглашение о визовом режиме между Швейцарией и Россией приостановят с 19 сентября
ЦЮРИХ, 16 сен - РИА Новости. Действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено с 19 сентября, сообщил РИА Новости официальный представитель швейцарского Государственного секретариата по миграции Лукас Ридер.
В пятницу стало известно, что Федеральный совет (правительство) Швейцарии вслед за Евросоюзом решил полностью приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз.
"Действие соглашения об упрощении визового режима с Россией приостанавливается с 19 сентября 2022 года", - заявил Ридер.
Евросоюз с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
Соглашение об упрощении процедуры выдачи виз, подписанное между РФ и Швейцарией, действует с 1 февраля 2011 года. Швейцария не является членом Евросоюза, но входит в шенгенскую зону.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.