https://ria.ru/20220916/vizy-1817221436.html

Соглашение о визах между Швейцарией и Россией приостановят с 19 сентября

Соглашение о визах между Швейцарией и Россией приостановят с 19 сентября - РИА Новости, 16.09.2022

Соглашение о визах между Швейцарией и Россией приостановят с 19 сентября

Действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено с 19 сентября, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:49

2022-09-16T12:49

2022-09-16T13:00

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ЦЮРИХ, 16 сен - РИА Новости. Действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено с 19 сентября, сообщил РИА Новости официальный представитель швейцарского Государственного секретариата по миграции Лукас Ридер.В пятницу стало известно, что Федеральный совет (правительство) Швейцарии вслед за Евросоюзом решил полностью приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз."Действие соглашения об упрощении визового режима с Россией приостанавливается с 19 сентября 2022 года", - заявил Ридер.Евросоюз с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.Соглашение об упрощении процедуры выдачи виз, подписанное между РФ и Швейцарией, действует с 1 февраля 2011 года. Швейцария не является членом Евросоюза, но входит в шенгенскую зону.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

https://ria.ru/20220916/latviya-1817172949.html

https://ria.ru/20220915/inkvizitsiya-1817079212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швейцария, россия