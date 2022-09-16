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Швейцария приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией - РИА Новости, 16.09.2022
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Швейцария приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией
Швейцария приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией - РИА Новости, 16.09.2022
Швейцария приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией
Федеральный совет (правительство) Швейцарии решил приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:56
2022-09-16T12:35
швейцария
россия
санкции в отношении россии
в мире
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ЦЮРИХ, 16 сен - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии решил приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз."На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура. Таким образом, Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский союз, и тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе", - говорится в заявлении правительства.Как отмечается, Швейцария заинтересована в проведении согласованной визовой политики в Европе, иначе она могла бы столкнуться со значительным увеличением в представительствах Конфедерации числа заявлений на получение виз от граждан России, стремящихся обойти ограничения ЕС. В Берне подчеркнули, что принятое решение не означает всеобщей отмены виз для россиян. "Визовые процедуры для граждан России возвращаются к обычным правилам Визового кодекса", - сообщается в заявлении.Евросоюз с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.Соглашение об упрощении процедуры выдачи виз, подписанное между РФ и Швейцарией, действует с 1 февраля 2011 года. Швейцария не является членом Евросоюза, но входит в шенгенскую зону.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
https://ria.ru/20220913/litva-1816575925.html
https://ria.ru/20220913/viza-1816414673.html
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швейцария, россия, санкции в отношении россии, в мире
Швейцария, Россия, Санкции в отношении России, В мире
11:56 16.09.2022 (обновлено: 12:35 16.09.2022)
 
Швейцария приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Швейцария приостановила соглашение об упрощении процедуры выдачи виз с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberВид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 16 сен - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии решил приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз.
"На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура. Таким образом, Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский союз, и тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе", - говорится в заявлении правительства.
Как отмечается, Швейцария заинтересована в проведении согласованной визовой политики в Европе, иначе она могла бы столкнуться со значительным увеличением в представительствах Конфедерации числа заявлений на получение виз от граждан России, стремящихся обойти ограничения ЕС. В Берне подчеркнули, что принятое решение не означает всеобщей отмены виз для россиян. "Визовые процедуры для граждан России возвращаются к обычным правилам Визового кодекса", - сообщается в заявлении.
Евросоюз с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
Соглашение об упрощении процедуры выдачи виз, подписанное между РФ и Швейцарией, действует с 1 февраля 2011 года. Швейцария не является членом Евросоюза, но входит в шенгенскую зону.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

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