https://ria.ru/20220916/vizy-1817204303.html

Швейцария приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Швейцария приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией - РИА Новости, 16.09.2022

Швейцария приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Федеральный совет (правительство) Швейцарии решил приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:56

2022-09-16T11:56

2022-09-16T12:35

швейцария

россия

санкции в отношении россии

в мире

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ЦЮРИХ, 16 сен - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии решил приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз."На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура. Таким образом, Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский союз, и тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе", - говорится в заявлении правительства.Как отмечается, Швейцария заинтересована в проведении согласованной визовой политики в Европе, иначе она могла бы столкнуться со значительным увеличением в представительствах Конфедерации числа заявлений на получение виз от граждан России, стремящихся обойти ограничения ЕС. В Берне подчеркнули, что принятое решение не означает всеобщей отмены виз для россиян. "Визовые процедуры для граждан России возвращаются к обычным правилам Визового кодекса", - сообщается в заявлении.Евросоюз с 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.Соглашение об упрощении процедуры выдачи виз, подписанное между РФ и Швейцарией, действует с 1 февраля 2011 года. Швейцария не является членом Евросоюза, но входит в шенгенскую зону.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

https://ria.ru/20220913/litva-1816575925.html

https://ria.ru/20220913/viza-1816414673.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швейцария, россия, санкции в отношении россии, в мире