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Карасину дали американскую визу для участия в Генассамблее ООН

Карасину дали американскую визу для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 16.09.2022

Карасину дали американскую визу для участия в Генассамблее ООН

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:38

2022-09-16T17:38

2022-09-16T17:52

сша

генеральная ассамблея оон

санкции в отношении россии

оон

в мире

григорий карасин

россия

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН."Да, визу дали", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что не планирует выступать на Генассамблее. "Буду принимать участие", - добавил он. Сенатор планирует вылететь в США во вторник, 20 сентября.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН, она рассчитывает на их своевременную выдачу. Ранее Захарова сообщала, что ей выдали визу для участия в работе ГА ООН, визы предоставили главе МИД РФ Сергею Лаврову и некоторым лицам из числа сопровождающих. Остальное, по ее словам, "пока еще не решено".Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20220913/lavrov-1816605259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

сша, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии, оон, в мире, григорий карасин, россия