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Карасину дали американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Карасину дали американскую визу для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 16.09.2022
Карасину дали американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:38
2022-09-16T17:38
2022-09-16T17:52
сша
генеральная ассамблея оон
санкции в отношении россии
оон
в мире
григорий карасин
россия
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН."Да, визу дали", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что не планирует выступать на Генассамблее. "Буду принимать участие", - добавил он. Сенатор планирует вылететь в США во вторник, 20 сентября.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН, она рассчитывает на их своевременную выдачу. Ранее Захарова сообщала, что ей выдали визу для участия в работе ГА ООН, визы предоставили главе МИД РФ Сергею Лаврову и некоторым лицам из числа сопровождающих. Остальное, по ее словам, "пока еще не решено".Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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17:38 16.09.2022 (обновлено: 17:52 16.09.2022)
Карасину дали американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Сенатор Карасин получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН