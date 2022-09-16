https://ria.ru/20220916/vengriya-1817285598.html

Орбан назвал обвинения ЕП в адрес Венгрии политической пропагандой

Орбан назвал обвинения ЕП в адрес Венгрии политической пропагандой - РИА Новости, 16.09.2022

Орбан назвал обвинения ЕП в адрес Венгрии политической пропагандой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал обвинения Европарламента в адрес Венгрии "политической пропагандой и памфлетом" и отметил, что евродепутаты далеко... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:07

2022-09-16T15:07

2022-09-16T15:08

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БЕЛГРАД, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал обвинения Европарламента в адрес Венгрии "политической пропагандой и памфлетом" и отметил, что евродепутаты далеко не в первый раз выступают с обвинениями в адрес Будапешта.Европарламент в четверг утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в Венгрии основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев" и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений."Что касается решения Европейского парламента, я нахожу его смешным. Мы только потому смеемся над этим, что нам уже скучно, это надоевшая шутка, они уже в третий или четвертый раз принимают в Европейском парламенте резолюцию, осуждающую Венгрию... Сначала мы думали, что это важно, но теперь мы воспринимаем это просто как шутку... Что касается качества принятого документа, то мы это воспринимаем просто как политическую пропаганду или памфлет", - сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.По его словам, правые партии в Европарламенте проголосовали за Венгрию, а левые проголосовали против, однако левых там большинство."Это не объективное суждение, а партийно-политическая атака, уже не первая против Венгрии", - отметил Орбан.

https://ria.ru/20220901/vengriya-1813767988.html

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815393773.html

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Ольга Фомченкова

в мире, виктор орбан, александр вучич, венгрия, сербия, европарламент, евросоюз, еврокомиссия