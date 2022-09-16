https://ria.ru/20220916/vengriya-1817196147.html

Венгрия может пойти навстречу ЕС для сохранения финансирования

Венгрия может пойти навстречу ЕС для сохранения финансирования - РИА Новости, 16.09.2022

Венгрия может пойти навстречу ЕС для сохранения финансирования

Венгрия выразила готовность пойти навстречу Брюсселю в вопросе реформирования страны, чтобы избежать сокращения финансирования со стороны ЕС в рамках новой... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:31

2022-09-16T11:31

2022-09-16T11:31

в мире

венгрия

брюссель

будапешт

тибор наврачич

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Венгрия выразила готовность пойти навстречу Брюсселю в вопросе реформирования страны, чтобы избежать сокращения финансирования со стороны ЕС в рамках новой процедуры ограничений за нарушение верховенства закона, заявил венгерский министр по делам ЕС Тибор Наврачич.Европарламент в четверг утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в Венгрии основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев" и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений."Мы рассматриваем все варианты. Мы можем пойти на переговоры... Нам кажется, что существует консенсус по поводу концепции антикоррупционного органа", - заявил министр газете Financial Times.Наврачич заявил, что власти Венгрии, помимо создания антикоррупционного органа, готовы провести дополнительные реформы в рамках переговоров с Брюсселем о сохранении финансирования в миллиарды евро. Как отмечается, дополнительные меры будут включать принятие законопроекта о прозрачности закупок.Он также считает, что, учитывая отсутствие доверия с обеих сторон, будет "совершенно понятно", если ЕК потребует мониторинга и предоставления информации о прогрессе, чтобы убедиться, что Будапешт придерживается своих обязательств.Министр также выразил надежу, что Венгрии удастся договориться с Брюсселем о предоставлении части средств к ноябрю.Отмечается, что Венгрия должна получить около 22 миллиардов евро в рамках текущего бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Кроме того, Будапешт стремится получить еще 7 миллиардов евро в виде грантов и миллиарды евро в виде кредитов в рамках программы восстановления Европы после пандемии COVID-19.В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816872920.html

https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816616872.html

https://ria.ru/20220915/vengriya-1817055089.html

венгрия

брюссель

будапешт

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в мире, венгрия, брюссель, будапешт, тибор наврачич, евросоюз, еврокомиссия, европарламент