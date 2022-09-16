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В Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в Валуйках
В Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в Валуйках - РИА Новости, 16.09.2022
В Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в Валуйках
Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев сообщил, что электроснабжение в городе Валуйки и близлежащих селах восстановлено. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T04:46
2022-09-16T04:46
2022-09-16T04:47
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
валуйки
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев сообщил, что электроснабжение в городе Валуйки и близлежащих селах восстановлено.Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших и, по предварительным данным, одном погибшем мирном жителе из-за обстрела в городе Валуйки, была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение города. Позднее в пресс-службе "Белгородэнерго" сообщили РИА Новости, что электроснабжение в Валуйках и ближайших селах нарушено после обстрела подстанции, персонал предприятия не пострадал."В 4.10 электроснабжение Валуек и близлежащих сел восстановлено. Подано напряжение на объекты водоснабжения и водоотведения . По мере наполнение систем водоснабжение в ближайшее время будет восстановлено в полном объеме", - написал Полежаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220913/obstrel-1816614120.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, валуйки
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Валуйки
04:46 16.09.2022 (обновлено: 04:47 16.09.2022)
В Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в Валуйках
Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки