https://ria.ru/20220916/valuyki-1817150379.html

В Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в Валуйках

В Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в Валуйках - РИА Новости, 16.09.2022

В Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в Валуйках

Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев сообщил, что электроснабжение в городе Валуйки и близлежащих селах восстановлено. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T04:46

2022-09-16T04:46

2022-09-16T04:47

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

валуйки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев сообщил, что электроснабжение в городе Валуйки и близлежащих селах восстановлено.Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших и, по предварительным данным, одном погибшем мирном жителе из-за обстрела в городе Валуйки, была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение города. Позднее в пресс-службе "Белгородэнерго" сообщили РИА Новости, что электроснабжение в Валуйках и ближайших селах нарушено после обстрела подстанции, персонал предприятия не пострадал."В 4.10 электроснабжение Валуек и близлежащих сел восстановлено. Подано напряжение на объекты водоснабжения и водоотведения . По мере наполнение систем водоснабжение в ближайшее время будет восстановлено в полном объеме", - написал Полежаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220913/obstrel-1816614120.html

белгородская область

валуйки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, валуйки