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Позиция Киева по каждому вопросу меняется почти каждый день, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817418982.html
Позиция Киева по каждому вопросу меняется почти каждый день, заявил Путин
Позиция Киева по каждому вопросу меняется почти каждый день, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Позиция Киева по каждому вопросу меняется почти каждый день, заявил Путин
Позиция Киева по каждому вопросу меняется почти каждый день, до начала специальной военной операции Москва просила гарантировать свою безопасность, но это... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:18
2022-09-16T19:40
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
киев
москва
шос
владимир зеленский
украина
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Позиция Киева по каждому вопросу меняется почти каждый день, до начала специальной военной операции Москва просила гарантировать свою безопасность, но это проигнорировали, заявил президент России Владимир Путин."У них (киевских властей) позиция по каждому вопросу меняется чуть ли каждый день", - сказал Путин журналистам после саммита ШОС в Узбекистане, отвечая на просьбу прокомментировать документ о безопасности Украины.Президент РФ напомнил, что до начала специальной военной операции РФ говорила о принципах безопасности и о мерах обеспечения безопасности самой России. "Но на это никто не посчитал нужным реагировать, к сожалению", - отметил российский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220916/vstrecha-1817408364.html
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владимир путин, россия, киев, москва, шос, владимир зеленский, украина, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Киев, Москва, ШОС, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Мединский
19:18 16.09.2022 (обновлено: 19:40 16.09.2022)
 
Позиция Киева по каждому вопросу меняется почти каждый день, заявил Путин

Путин: позиция Киева по каждому вопросу меняется почти каждый день

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Позиция Киева по каждому вопросу меняется почти каждый день, до начала специальной военной операции Москва просила гарантировать свою безопасность, но это проигнорировали, заявил президент России Владимир Путин.
"У них (киевских властей) позиция по каждому вопросу меняется чуть ли каждый день", - сказал Путин журналистам после саммита ШОС в Узбекистане, отвечая на просьбу прокомментировать документ о безопасности Украины.
Президент РФ напомнил, что до начала специальной военной операции РФ говорила о принципах безопасности и о мерах обеспечения безопасности самой России. "Но на это никто не посчитал нужным реагировать, к сожалению", - отметил российский лидер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

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