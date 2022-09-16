https://ria.ru/20220916/ukraina-1817415563.html
Путин напомнил, что Россия использует на Украине только контрактников
Путин напомнил, что Россия использует на Украине только контрактников - РИА Новости, 16.09.2022
Путин напомнил, что Россия использует на Украине только контрактников
Россия привлекает лишь контрактников для спецоперации на Украине, не воюет полной армией, заявил президент России Владимир Путин в пятницу журналистам. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:08
2022-09-16T19:08
2022-09-16T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Россия привлекает лишь контрактников для спецоперации на Украине, не воюет полной армией, заявил президент России Владимир Путин в пятницу журналистам."Мы же воюем неполной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220825/armiya-1812136947.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин напомнил, что Россия использует на Украине только контрактников
Путин напомнил, что Россия воюет на Украине только контрактной частью армии