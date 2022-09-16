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Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступлении - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817404201.html
Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступлении
Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступлении - РИА Новости, 16.09.2022
Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступлении
Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти объявили о проведении активной контрнаступательной операции — посмотрим, чем она закончится. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:39
2022-09-16T23:07
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти объявили о проведении активной контрнаступательной операции — посмотрим, чем она закончится."Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", — сказал Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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"Посмотрим, чем оно закончится" – Путин прокомментировал украинское контрнаступление
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявления украинских властей о контрнаступлении.
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украина, в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:39 16.09.2022 (обновлено: 23:07 16.09.2022)
 
Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступлении

Путин: посмотрим, чем закончатся заявления Киева о контрнаступлении

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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти объявили о проведении активной контрнаступательной операции — посмотрим, чем она закончится.
"Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", — сказал Путин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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