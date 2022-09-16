https://ria.ru/20220916/ukraina-1817404201.html

Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступлении

Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступлении - РИА Новости, 16.09.2022

Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступлении

Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти объявили о проведении активной контрнаступательной операции — посмотрим, чем она закончится. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:39

2022-09-16T18:39

2022-09-16T23:07

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти объявили о проведении активной контрнаступательной операции — посмотрим, чем она закончится."Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", — сказал Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html

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"Посмотрим, чем оно закончится" – Путин прокомментировал украинское контрнаступление Президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявления украинских властей о контрнаступлении. 2022-09-16T18:39 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр