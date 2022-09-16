Путин и премьер Индии обсудили конфликт на Украине
Президент Путин и премьер Индии Моди обсудили на полях саммита ШОС конфликт на Украине
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили конфликт на Украине, сообщил МИД Индии.
"В контексте продолжающегося конфликта на Украине премьер-министр повторил свой призыв к скорейшему прекращению боевых действий и необходимости диалога и дипломатии", - говорится в заявлении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет.
Моди и Путин высоко оценили устойчивую динамику двусторонних связей, включая контакты на различных уровнях.
"Лидеры обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональные и глобальные проблемы, представляющие интерес. Обсуждения также касались глобальной продовольственной безопасности, энергетической безопасности и доступности удобрений в контексте вызовов, вытекающих из текущей геополитической ситуации", - отмечается в сообщении.
В МИД Индии отметили, что это была первая встреча обоих лидеров в этом году, когда исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений.