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Путин и премьер Индии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин и премьер Индии обсудили конфликт на Украине
Путин и премьер Индии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
Путин и премьер Индии обсудили конфликт на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили конфликт на РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:18
2022-09-16T18:18
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили конфликт на Украине, сообщил МИД Индии.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет.Моди и Путин высоко оценили устойчивую динамику двусторонних связей, включая контакты на различных уровнях."Лидеры обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональные и глобальные проблемы, представляющие интерес. Обсуждения также касались глобальной продовольственной безопасности, энергетической безопасности и доступности удобрений в контексте вызовов, вытекающих из текущей геополитической ситуации", - отмечается в сообщении.В МИД Индии отметили, что это была первая встреча обоих лидеров в этом году, когда исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений.
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В мире, Индия, Украина, Россия, МИД Индии, Владимир Путин, Нарендра Моди, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Самарканд
18:18 16.09.2022
 
Путин и премьер Индии обсудили конфликт на Украине

Президент Путин и премьер Индии Моди обсудили на полях саммита ШОС конфликт на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили конфликт на Украине, сообщил МИД Индии.
"В контексте продолжающегося конфликта на Украине премьер-министр повторил свой призыв к скорейшему прекращению боевых действий и необходимости диалога и дипломатии", - говорится в заявлении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет.
Моди и Путин высоко оценили устойчивую динамику двусторонних связей, включая контакты на различных уровнях.
"Лидеры обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональные и глобальные проблемы, представляющие интерес. Обсуждения также касались глобальной продовольственной безопасности, энергетической безопасности и доступности удобрений в контексте вызовов, вытекающих из текущей геополитической ситуации", - отмечается в сообщении.
В МИД Индии отметили, что это была первая встреча обоих лидеров в этом году, когда исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений.

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