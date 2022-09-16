https://ria.ru/20220916/ukraina-1817391566.html

Путин и премьер Индии обсудили конфликт на Украине

Путин и премьер Индии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 16.09.2022

Путин и премьер Индии обсудили конфликт на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили конфликт на РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:18

2022-09-16T18:18

2022-09-16T18:18

в мире

индия

украина

россия

мид индии

владимир путин

нарендра моди

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817335717_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_700ba4423e79adccbecf866061878491.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили конфликт на Украине, сообщил МИД Индии.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет.Моди и Путин высоко оценили устойчивую динамику двусторонних связей, включая контакты на различных уровнях."Лидеры обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональные и глобальные проблемы, представляющие интерес. Обсуждения также касались глобальной продовольственной безопасности, энергетической безопасности и доступности удобрений в контексте вызовов, вытекающих из текущей геополитической ситуации", - отмечается в сообщении.В МИД Индии отметили, что это была первая встреча обоих лидеров в этом году, когда исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений.

https://ria.ru/20220916/indiya-1817333725.html

индия

украина

россия

донбасс

самарканд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, индия, украина, россия, мид индии, владимир путин, нарендра моди, ситуация в днр и лнр, донбасс, шос, саммит шос в самарканде, самарканд